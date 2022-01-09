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المستشار الصحي للسيسي: أوميكرون يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا
المستشار الصحي للسيسي: أوميكرون يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا
قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن تأثير متحور كورونا "أميكرون" على الرئة أقل من الفيروس الأصلي، محذرا في... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:33+0000
2022-01-09T18:33+0000
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وأشار تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إلى أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون بسيطة، وتشبه الإنفلونزا.وأكد أن "المتحور الجديد يبدأ بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتأثيره على الجهاز التنفسي العلوي أقل، ويتسبب في التهاب الشعب الهوائية".وأضاف: "يجب أن يتعامل من يشعر بهذه الأعراض على أنه يتعامل مع مرض مُعدٍ، والوقاية منه تستوجب الحصول على بعض الأدوية التي وصفها الطبيب المعالج، وكل مريض له علاج مختلف عن الآخر".وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن "هناك سيطرة على عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر".
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر

المستشار الصحي للسيسي: أوميكرون يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا

18:33 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyفيروس كورونا في مصر
فيروس كورونا في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن تأثير متحور كورونا "أميكرون" على الرئة أقل من الفيروس الأصلي، محذرا في الوقت ذاته من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.
وأشار تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إلى أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون بسيطة، وتشبه الإنفلونزا.

ولفت إلى أن "الكثير يتعامل مع الإنفلونزا أو نزلات البرد على أنها مرض بسيط، ووجع الزور وارتفاع درجة الحرارة والرشح والعطس والتكسير في الجسم ضمن أعراض الأنفلونزا وكورونا".

وأكد أن "المتحور الجديد يبدأ بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتأثيره على الجهاز التنفسي العلوي أقل، ويتسبب في التهاب الشعب الهوائية".
وأضاف: "يجب أن يتعامل من يشعر بهذه الأعراض على أنه يتعامل مع مرض مُعدٍ، والوقاية منه تستوجب الحصول على بعض الأدوية التي وصفها الطبيب المعالج، وكل مريض له علاج مختلف عن الآخر".
وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن "هناك سيطرة على عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر".
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