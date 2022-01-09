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الموت يغيب تهاني الجبالي... أول قاضية مصرية في الحقبة المعاصرة
الموت يغيب تهاني الجبالي... أول قاضية مصرية في الحقبة المعاصرة
غيب الموت، صباح اليوم الأحد، المستشارة، تهاني الجبالي، التي تعد أول قاضية في التاريخ المصري ‏المعاصر، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:29+0000
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وكانت الجبالي تشغل منصب المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا.وتوفيت تهاني الجبالي داخل مستشفى العجوزة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.وستشيع جنازة تهاني الجبالي من مسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، وسيتم وسيوارى جثمانها بمقابر الأسرة.وفي آخر تصريح إعلامي لها قبل عامين، قالت تهاني الجبالي لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية أن الشعب المصري "حمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما لا طاقة له به، وحمّلوه كل شيء ونتائج كل شيء".وأكدت أن "الإصلاح السياسي ليس مسؤولية السيسي فقط، ولكنها مسؤولية النخب"، مناشدة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني تدعو إليه مؤسسة ثقافية كبيرة.وتعتبر تعاني الجبالي هي أول امرأة مصرية تزاول القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى في تاريخ مصر.وفي يناير/ كانون الثاني عام 2003، صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

الموت يغيب تهاني الجبالي... أول قاضية مصرية في الحقبة المعاصرة

06:29 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / Khaled Desouskiالمحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
المحكمة الدستورية العليا
© AFP 2021 / Khaled Desouski
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غيب الموت، صباح اليوم الأحد، المستشارة، تهاني الجبالي، التي تعد أول قاضية في التاريخ المصري ‏المعاصر، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.‏
وكانت الجبالي تشغل منصب المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا.
وتوفيت تهاني الجبالي داخل مستشفى العجوزة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.
وستشيع جنازة تهاني الجبالي من مسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، وسيتم وسيوارى جثمانها بمقابر الأسرة.
وفي آخر تصريح إعلامي لها قبل عامين، قالت تهاني الجبالي لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية أن الشعب المصري "حمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما لا طاقة له به، وحمّلوه كل شيء ونتائج كل شيء".
وأكدت أن "الإصلاح السياسي ليس مسؤولية السيسي فقط، ولكنها مسؤولية النخب"، مناشدة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني تدعو إليه مؤسسة ثقافية كبيرة.
وتعتبر تعاني الجبالي هي أول امرأة مصرية تزاول القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى في تاريخ مصر.
وفي يناير/ كانون الثاني عام 2003، صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007.
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