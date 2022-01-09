https://arabic.sputniknews.com/20220109/بلينكن-هناك-تدابير-قد-تقلل-التوتر-مع-روسيا-إذا-تم-الالتزام-بها-بشكل-متبادل-1055140359.html

بلينكن: هناك تدابير قد تقلل التوتر مع روسيا إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل

بلينكن: هناك تدابير قد تقلل التوتر مع روسيا إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه هناك تدابير لبناء الثقة من شأنها تقليل التوتر مع روسيا إذا التزم بها الطرفان بشكل متبادل. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T15:44+0000

2022-01-09T15:44+0000

2022-01-09T15:44+0000

أخبار أمريكا

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موسكو، 9 يناير - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال استضافته في برنامج "This Week" على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إن "هناك تدابير لبناء الثقة والحد من المخاطر مع روسيا يمكن أن تقلل التوتر إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل".وأشار بلينكن في الوقت ذاته إلى أنه "إذا اعتدت روسيا على أوكرانيا فسيكون من العادل أن يعزز الناتو وجوده على طول حدوده الشرقية".وحول جولات الحوار الروسية الغربية المرتقبة هذا الأسبوع، قال بلينكن: "لا أتوقع أن نرى اختراقًا كبيرًا في المباحثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة".ومن جانب آخر، ألمح بلينكن إلى وجود إمكانية لتجديد معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة، والتي انسحبت منها واشنطن عام 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/بلينكن-واشنطن-تتعهد-بـ-رد-صارم-على-أي-عدوان-روسي-آخر-في-أوكرانيا-1055116117.html

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