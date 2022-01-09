تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/بوريل-المحادثات-الأمريكية-الروسية-بشأن-أوكرانيا-تتطلب-وجود-كييف-على-الطاولة-1055141471.html
بوريل: المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتطلب وجود كييف على الطاولة
بوريل: المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتطلب وجود كييف على الطاولة
قال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد زيارته لأوكرانيا، إن المحادثات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة التي... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:04+0000
2022-01-09T16:04+0000
روسيا
أوكرانيا
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بوريل، في منشور على مدونته: "لا ينبغي أن تكون هناك قيود على استقلال أوكرانيا أو حقها في تحديد خيارات سياستها الخارجية. وبالطبع، فإن أي نقاش حول أوكرانيا يتطلب أن تكون أوكرانيا على الطاولة".وتطالب روسيا بضمانات أمنية ملزمة قانونًا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تتضمن تعهدًا بأن الحلف لن يتوسع شرقًا أو ينشر صواريخ متوسطة المدى في أوكرانيا. والجدير بالذكر أن كييف تسعى للانضمام إلى حلف الناتو.وقال بوريل إن "الحوار أمر لا بد منه، ولكن الردع كذلك". وحذر روسيا من مواجهة عواقب وخيمة وتكاليف باهظة إذا تصرفت بعدوانية تجاه أوكرانيا.وقال بوريل إن المجلس القادم المنعقد بين الناتو وروسيا، المقرر يوم الأربعاء، لا يعني الموافقة على المقترحات الروسية، بل يوفر منصة للمناقشات.وأضاف أن المقترحات المتعلقة بإنشاء آليات لإدارة الأزمات يمكن أن تكون "مفيدة".وكان بوريل قد زار أوكرانيا يوم 4 كانون الثاني/يناير، وتوجه إلى شرقها "لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة أوكرانيا وسيادتها".ووضعت روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية، حيث شملت الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أوكرانيا, أمريكا

بوريل: المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتطلب وجود كييف على الطاولة

16:04 GMT 09.01.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
تابعنا عبر
قال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد زيارته لأوكرانيا، إن المحادثات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة التي تعقد غدا الاثنين يجب أن تشهد حضور كييف.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوريل، في منشور على مدونته: "لا ينبغي أن تكون هناك قيود على استقلال أوكرانيا أو حقها في تحديد خيارات سياستها الخارجية. وبالطبع، فإن أي نقاش حول أوكرانيا يتطلب أن تكون أوكرانيا على الطاولة".
وتطالب روسيا بضمانات أمنية ملزمة قانونًا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تتضمن تعهدًا بأن الحلف لن يتوسع شرقًا أو ينشر صواريخ متوسطة المدى في أوكرانيا. والجدير بالذكر أن كييف تسعى للانضمام إلى حلف الناتو.
وقال بوريل إن "الحوار أمر لا بد منه، ولكن الردع كذلك". وحذر روسيا من مواجهة عواقب وخيمة وتكاليف باهظة إذا تصرفت بعدوانية تجاه أوكرانيا.

وقال: "نحن ننسق نهجنا بشكل وثيق مع شركاء عبر الأطلسي وغيرهم من الشركاء المتشابهين في التفكير. لا يوجد أمن في أوروبا من دون أمن أوكرانيا".

وقال بوريل إن المجلس القادم المنعقد بين الناتو وروسيا، المقرر يوم الأربعاء، لا يعني الموافقة على المقترحات الروسية، بل يوفر منصة للمناقشات.
وأضاف أن المقترحات المتعلقة بإنشاء آليات لإدارة الأزمات يمكن أن تكون "مفيدة".
وكان بوريل قد زار أوكرانيا يوم 4 كانون الثاني/يناير، وتوجه إلى شرقها "لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة أوكرانيا وسيادتها".
ووضعت روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية، حيث شملت الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون 0 وبوركينا فاسو 0 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (الشوط الأول)15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:10 GMTقائد مانشستر يونايتد: نستحق الانتقادات الموجهة إلى الفريق
16:08 GMTحقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم... فيديو
16:05 GMTأهداف مباراة ميلان وفينيسيا "3-0" في الدوري الإيطالي... فيديو
16:04 GMTبوريل: المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتطلب وجود كييف على الطاولة
16:01 GMTبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تنطلق في الكاميرون وسط قواعد صارمة بسبب "كوفيد-19"
15:44 GMTبلينكن: هناك تدابير قد تقلل التوتر مع روسيا إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل
15:41 GMTإعلامية مصرية كبيرة تصاب بمتحور أوميكرون... "الحذر لا يمنع القدر"
15:38 GMTمنتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا
15:37 GMT"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
15:35 GMTإعلام: لأول مرة.. صحيفة سعودية تعين حاخاما يهوديا
15:34 GMTبث مباشر لمباراة الكاميرون 0 وبوركينا فاسو 0 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (الشوط الأول)
15:27 GMTالحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة
15:25 GMTالأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
15:25 GMTاليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
15:20 GMTالبرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
15:18 GMTمجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
15:14 GMTالعاصمة الأوكرانية ترفع علم كازاخستان تضامنا مع شعب البلاد
15:13 GMTأول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين
15:11 GMTالسودان يعلن إحباط تهريب فتيات إثيوبيات إلى دولتين عربيتين
15:09 GMTالرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض