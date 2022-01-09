تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/تدريب-مشترك-بين-القوات-البحرية-المصرية-والأمريكية-في-البحر-الأحمر-1055134056.html
تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر
تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن تنفيذ تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية في نطاق البحر الأحمر. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:44+0000
2022-01-09T13:44+0000
البحرية الأمريكية
القوات المسلحة المصرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104249/56/1042495695_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_23155bdd841de4dc2e077b796733ebfa.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": " نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر".وأوضح البيان أن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية (الأسكندرية) والمدمرتين (USS COLE)، و( USS JANSON DUNHAM ) الأمريكيتين.وأشار إلى أن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، مثل تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر.كما اشتملت التدريبات على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104249/56/1042495695_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_1a7185e618bf77c9278c7afd87a98776.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحرية الأمريكية, القوات المسلحة المصرية

تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر

13:44 GMT 09.01.2022
© REUTERS / HANDOUTجندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن تنفيذ تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية في نطاق البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": " نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر".
وأوضح البيان أن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية (الأسكندرية) والمدمرتين (USS COLE)، و( USS JANSON DUNHAM ) الأمريكيتين.
وأشار إلى أن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، مثل تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر.
كما اشتملت التدريبات على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:01 GMTشويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات
13:53 GMTهل هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق خلال مباحثات فيينا؟
13:51 GMTاجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان... والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
13:46 GMTنقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو
13:44 GMTتدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر
13:42 GMTتعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور
13:40 GMTرسالة من رقيب في الحرب العالمية الثانية تصل إلى أرملته بعد 76 عاما... "تسليمها بالغ الأهمية"
13:36 GMTالقوات الأمريكية تبني مصفاة بطاقة 3 آلاف برميل يوميا في حقل نفطي شرقي سوريا
13:32 GMTكيف تساعد "درونز" التركية في رصد ومكافحة حرائق الغابات... فيديو
13:30 GMTاكتشاف عناكب "الباب المسحور" داخل "القلب السري الميت" لأستراليا... صور وفيديو
13:23 GMT البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته
13:20 GMTفرض منطقة حظر طيران فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث الثانية
13:17 GMTمحكمة إسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو
13:16 GMTنواب كويتيون يطالبون بجلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون "التكويت"
13:10 GMTتعيين مستشار النمسا رئيسا مشاركا لمنظمة ضد العنصرية
13:08 GMTإريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو
12:58 GMTعزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا
12:57 GMTخبير: التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن
12:55 GMTأكاديمي: لو تأخرت روسيا في تقديم المساعدة لكازاخستان لتأصلت حالة التدمير الممنهج فيها
12:55 GMTهل تطور أمريكا "نسخة تصديرية" من مقاتلات "إف 35"؟