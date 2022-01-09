تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": " نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر".وأوضح البيان أن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية (الأسكندرية) والمدمرتين (USS COLE)، و( USS JANSON DUNHAM ) الأمريكيتين.وأشار إلى أن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، مثل تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر.كما اشتملت التدريبات على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن تنفيذ تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية في نطاق البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": " نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر".
وأوضح البيان أن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية (الأسكندرية) والمدمرتين (USS COLE)، و( USS JANSON DUNHAM ) الأمريكيتين.
وأشار إلى أن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، مثل تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر.
كما اشتملت التدريبات على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.