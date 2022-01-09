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https://arabic.sputniknews.com/20220109/جيش-دولة-عضوة-في-الناتو-يواجه-أزمة-في-الملابس-الداخلية-للجنود-1055127360.html
جيش دولة عضوة في "الناتو" يواجه أزمة في الملابس الداخلية للجنود
جيش دولة عضوة في "الناتو" يواجه أزمة في الملابس الداخلية للجنود
أعلن جيش إحدى الدول الأوروبية، العضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه يواجه أزمة في توفير الملابس الداخلية لجنوده. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T11:16+0000
2022-01-09T11:16+0000
رصد عسكري
الناتو
أخبار العالم الآن
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جاء ذلك في تصريح لممثل هيئة الدعم اللوجستي للجيش النرويجي هانس ميزنسيت، لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية في النرويج "NRK".ووفقا للمسؤول النرويجي، في السابق، كان يمكن تسريح الجنود المنتهية خدمتهم بملابسهم الداخلية، لكن في الوقت الراهن ونتيجة لتلك الأزمة يتعين عليهم تركها لإعادة استخدامها من قبل المجندين الجدد.وأوضح ميزنسيت أن سبب الأزمة هو تأخير الإمدادات بسبب جائحة كورونا. وأشار إلى أن الأزمة ليست فقط في الملابس الداخلية ولكن أيضا في الأحذية، حيث لا تتوافر مقاسات مناسبة للجنود، فمقاسات الأحذية إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا.يذكر أن حلف "الناتو" هو تحالف عسكري يتكون من 30 دولة عضوا من أمريكا الشمالية وأوروبا من ضمنهم النرويج.
https://arabic.sputniknews.com/20190318/النرويج-روسيا-الناتو-مناورات-جي-بي-إس-تعطيل-1039850174.html
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رصد عسكري, الناتو, أخبار العالم الآن

جيش دولة عضوة في "الناتو" يواجه أزمة في الملابس الداخلية للجنود

11:16 GMT 09.01.2022
© Photo / U.S. Marine Corps/Cpl. David Delgadilloمناورات الناتو في النرويج
مناورات الناتو في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Photo / U.S. Marine Corps/Cpl. David Delgadillo
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أعلن جيش إحدى الدول الأوروبية، العضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه يواجه أزمة في توفير الملابس الداخلية لجنوده.
جاء ذلك في تصريح لممثل هيئة الدعم اللوجستي للجيش النرويجي هانس ميزنسيت، لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية في النرويج "NRK".
ووفقا للمسؤول النرويجي، في السابق، كان يمكن تسريح الجنود المنتهية خدمتهم بملابسهم الداخلية، لكن في الوقت الراهن ونتيجة لتلك الأزمة يتعين عليهم تركها لإعادة استخدامها من قبل المجندين الجدد.
وأوضح ميزنسيت أن سبب الأزمة هو تأخير الإمدادات بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الأزمة ليست فقط في الملابس الداخلية ولكن أيضا في الأحذية، حيث لا تتوافر مقاسات مناسبة للجنود، فمقاسات الأحذية إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا.
يذكر أن حلف "الناتو" هو تحالف عسكري يتكون من 30 دولة عضوا من أمريكا الشمالية وأوروبا من ضمنهم النرويج.
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