تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/دراسة-جديدة-توضح-تأثير-الشوكولاتة-الداكنة-غير-المتوقع-على-القلب-1055120875.html
دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب
دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب
الشوكولاتة الداكنة مصنوعة من حبوب نبات الكاكاو، ويعود تاريخ استخدامها إلى أمريكا الوسطى، وفقًا لمجلة "Nutrients". 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T08:56+0000
2022-01-09T08:56+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101856/49/1018564981_11:0:1268:707_1920x0_80_0_0_433e8518ca0e13d52ebd593437986fdd.jpg
اعتقدت العديد من الحضارات أن الشوكولاتة علاج للعديد من الأمراض، حيث تم استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك اضطرابات الكبد، والإمساك، وعسر الهضم، والإرهاق.اتضح لاحقا أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع ببعض الفوائد الصحية الرائعة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة. وفقًا لموقع "Everyday Health".يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تعزز مزاجك ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم وتجنب مرض السكري.تحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم، والتي تعزز صحة الجلد وقد تساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. تشير بعض الأدلة إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان.فوائد الشوكولاتة الداكنة الصحية للقلبالشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لقلبك. تحتوي مواد الكاكاو الصلبة الموجودة فيه على نوع من الفلافونويد يسمى الفلافانول، ولها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.وفقًا لعيادة كليفلاند الصحية، تعمل مركبات الفلافانول على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل التصاق الصفائح الدموية. تظهر الأبحاث أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة تحمي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة(LDL) من الأكسدة، والتي يجب أن تمنعها من التراكم في الشرايين.أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition" أن الكاكاو قلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 50%، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في صحيفة "Archives of Internal Medicine" أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يقلل من هذا الخطر بنسبة 57%.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/هل-الشوكولاتة-تسبب-الصداع؟-1054919744.html
https://arabic.sputniknews.com/20211215/10-غرامات-من-الشوكولاتة-الداكنة-3-مرات-يوميا-تجعلك-أكثر-سعادة-1053957394.html
https://arabic.sputniknews.com/20211119/ما-الذي-يحصل-للجسم-اذا-تناولت-الشوكولاتة-الداكنة-كل-يوم-1050746649.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101856/49/1018564981_168:0:1111:707_1920x0_80_0_0_5920ee09c22995a80dafcb18ae41ae33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب

08:56 GMT 09.01.2022
© YouTube.comشوكولاتة
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
الشوكولاتة الداكنة مصنوعة من حبوب نبات الكاكاو، ويعود تاريخ استخدامها إلى أمريكا الوسطى، وفقًا لمجلة "Nutrients".
اعتقدت العديد من الحضارات أن الشوكولاتة علاج للعديد من الأمراض، حيث تم استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك اضطرابات الكبد، والإمساك، وعسر الهضم، والإرهاق.
اتضح لاحقا أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع ببعض الفوائد الصحية الرائعة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة. وفقًا لموقع "Everyday Health".
الشوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
هل الشوكولاتة تسبب الصداع؟
4 يناير, 08:41 GMT
يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تعزز مزاجك ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم وتجنب مرض السكري.
تحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم، والتي تعزز صحة الجلد وقد تساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. تشير بعض الأدلة إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان.
فوائد الشوكولاتة الداكنة الصحية للقلب
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة 3 مرات يوميا تجعلك أكثر سعادة
15 ديسمبر 2021, 09:56 GMT
الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لقلبك. تحتوي مواد الكاكاو الصلبة الموجودة فيه على نوع من الفلافونويد يسمى الفلافانول، ولها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.
وفقًا لعيادة كليفلاند الصحية، تعمل مركبات الفلافانول على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل التصاق الصفائح الدموية. تظهر الأبحاث أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة تحمي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة(LDL) من الأكسدة، والتي يجب أن تمنعها من التراكم في الشرايين.
أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition" أن الكاكاو قلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 50%، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في صحيفة "Archives of Internal Medicine" أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يقلل من هذا الخطر بنسبة 57%.
الشوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
ما الذي يحصل للجسم اذا تناولت الشوكولاتة الداكنة كل يوم
19 نوفمبر 2021, 05:44 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:26 GMTأرمينيا: من المقرر عقد مؤتمر بالفيديو لرؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
09:22 GMTالعراق يعلن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة
09:17 GMT"غزو الأرانب لموسكو" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
09:14 GMTدراسة: مرض السكري السبب الرئيسي لاعتلال الأعصاب
09:08 GMTعبد الرحمن أبو زهرة يصاب بكورونا... "لا أستطيع التقاط أنفاسي"
09:05 GMTالجيش اللبناني: إسرائيل نفذت خرقين بحريين قبالة رأس الناقورة
09:03 GMTولايات هندية تفرض قيودا جديدة بسبب تزايد إصابات كورونا
08:56 GMTدراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب
08:53 GMTخامنئي: أمريكا ارتكبت خطأ باغتيال سليماني
08:48 GMTالبنك الدولي يحول 335 مليون دولار إلى الأردن
08:35 GMTمايك بومبيو يكشف كيف خسر 41 كيلوغراما في 6 أشهر
08:29 GMTعلماء يحذرون من خطر الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا
08:26 GMTوزير الصناعة اللبناني يزور بغداد لافتتاح مؤتمر وإجراء محادثات مع الجانب العراقي
08:15 GMTمفيد فوزي يهاجم عمرو دياب: لا صوت له ومجرد عضلات... فيديو
07:56 GMTمقتل طفلة في الرابعة من عمرها جراء القصف في ألما آتا
07:53 GMT"ميدو" يكشف موقف محمد صلاح من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك.. فيديو
07:48 GMTحب من أول بطاقة حمراء..قصة عشق تجمع لاعب وحكم
07:46 GMTتطبيق جديد قادر على قياس ضغط الدم بواسطة كاميرا الهاتف الذكي
07:38 GMTالإمارات تبدأ غدا منع المواطنين غير المطعمين من السفر
07:34 GMTالخارجية الروسية: نشعر بخيبة أمل للمؤشرات الصادرة من واشنطن وبروكسل قبيل اجتماعات جنيف