https://arabic.sputniknews.com/20220109/دراسة-جديدة-توضح-تأثير-الشوكولاتة-الداكنة-غير-المتوقع-على-القلب-1055120875.html

دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب

دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب

الشوكولاتة الداكنة مصنوعة من حبوب نبات الكاكاو، ويعود تاريخ استخدامها إلى أمريكا الوسطى، وفقًا لمجلة "Nutrients". 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T08:56+0000

2022-01-09T08:56+0000

2022-01-09T08:56+0000

مجتمع

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اعتقدت العديد من الحضارات أن الشوكولاتة علاج للعديد من الأمراض، حيث تم استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك اضطرابات الكبد، والإمساك، وعسر الهضم، والإرهاق.اتضح لاحقا أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع ببعض الفوائد الصحية الرائعة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة. وفقًا لموقع "Everyday Health".يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تعزز مزاجك ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم وتجنب مرض السكري.تحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم، والتي تعزز صحة الجلد وقد تساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. تشير بعض الأدلة إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان.فوائد الشوكولاتة الداكنة الصحية للقلبالشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لقلبك. تحتوي مواد الكاكاو الصلبة الموجودة فيه على نوع من الفلافونويد يسمى الفلافانول، ولها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.وفقًا لعيادة كليفلاند الصحية، تعمل مركبات الفلافانول على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل التصاق الصفائح الدموية. تظهر الأبحاث أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة تحمي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة(LDL) من الأكسدة، والتي يجب أن تمنعها من التراكم في الشرايين.أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition" أن الكاكاو قلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 50%، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في صحيفة "Archives of Internal Medicine" أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يقلل من هذا الخطر بنسبة 57%.

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مجتمع