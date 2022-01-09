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"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها
"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها
نشرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أول تغريدة لها عبر حسابها الموثق على "تويتر"، بعد إطلاق سراحها وابنتها الخميس الماضي. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:36+0000
2022-01-09T21:36+0000
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وكانت وكالة "رويترز" أعلنت الخميس الماضي أن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة وابنتها بعد احتجازهما نحو 3 سنوات.وكتبت الأميرة بسمة، في حسابها على تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.. كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم".ونقلت رويترز" الخميس الماضي، عن مستشار الأميرة القانوني هنري إسترامانت قوله أنه "تم الإفراج عن السيدتين من سجنهما ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير 2022".وأضاف إسترامانت "الأميرة بخير لكنها ستسعى للاطمئنان على صحتها... تبدو متعبة جدا لكنها في حالة معنوية جيدة وممتنة للم شملها مع أبنائها".
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المرأة السعودية, أخبار السعودية اليوم, السعودية

"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها

21:36 GMT 09.01.2022
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
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نشرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أول تغريدة لها عبر حسابها الموثق على "تويتر"، بعد إطلاق سراحها وابنتها الخميس الماضي.
وكانت وكالة "رويترز" أعلنت الخميس الماضي أن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة وابنتها بعد احتجازهما نحو 3 سنوات.
وكتبت الأميرة بسمة، في حسابها على تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.. كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم".
ونقلت رويترز" الخميس الماضي، عن مستشار الأميرة القانوني هنري إسترامانت قوله أنه "تم الإفراج عن السيدتين من سجنهما ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير 2022".
وأضاف إسترامانت "الأميرة بخير لكنها ستسعى للاطمئنان على صحتها... تبدو متعبة جدا لكنها في حالة معنوية جيدة وممتنة للم شملها مع أبنائها".
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