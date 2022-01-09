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زلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T03:10+0000
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ساحل بابوا غينيا الجديدة
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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته ست درجات وقع بمنطقة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1050190241.html
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ساحل بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة

03:10 GMT 09.01.2022
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© flickr.com / Drew Douglas
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ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته ست درجات وقع بمنطقة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
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وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.
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