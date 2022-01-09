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https://arabic.sputniknews.com/20220109/زلزال-بقوة-ست-درجات-يقع-في-بابوا-غينيا-الجديدة-1055116444.html
زلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T03:10+0000
2022-01-09T03:10+0000
2022-01-09T03:10+0000
ساحل بابوا غينيا الجديدة
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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته ست درجات وقع بمنطقة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1050190241.html
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ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن
زلزالا قوته ست درجات
وقع بمنطقة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.
19 سبتمبر 2021, 02:51 GMT
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة
ما يسمى بالحزام الناري
، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.