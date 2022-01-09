مستشار السيسي للصحة: أتوقع تحورات أخرى لكورونا خلال الأيام المقبلة

ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن تاج الدين قوله: "يجب أن نتوقع مزيدا من تحورات الفيروس في الأيام المقبلة، حتى ينجح في دخول الجسم من خلال التحور الجديد".وشدد تاج الدين على أن فترة العزل لا يجب أن يقل عن 10 أيام من وقت الشعور بالأعراض، وإذا أجرى المصاب تحليل PCR وكانت سلبية، ينتظر 48 ساعة أخرى ويجري تحليلا آخر للتأكد من تعافيه تماما.وأرجع تاج الدين انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر إلى قدرة الدولة في السيطرة على الحالات بداخلها، ومن حسن الحظ أن تأثير المتحور الجديد "أوميكرون" أقل بكثير على الجهاز التنفسي أقل مقارنة بالمتحورات السابقة.في السياق ذاته، أشار مستشار السيسي إلى أن معظم الحالات المصابة بالفيروس تعالج في المنازل، وهو ما ساهم في تقليل الحالات عن الأيام الماضية، بجانب قدرة الدولة على توفير كل الأدوية المتاحة للمصابين.
توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية، ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن تاج الدين قوله: "يجب أن نتوقع مزيدا من تحورات الفيروس في الأيام المقبلة، حتى ينجح في دخول الجسم من خلال التحور الجديد".
وتابع المسؤول المصري قائلا: "أتوقع في 2022 وقبل الشتاء المقبل، أن يكون هناك شكل جديد من الفيروس، متطور وأقل شدة وحدة ويتم التعامل معه بشكل جيد".
وشدد تاج الدين على أن فترة العزل لا يجب أن يقل عن 10 أيام من وقت الشعور بالأعراض، وإذا أجرى المصاب تحليل PCR وكانت سلبية، ينتظر 48 ساعة أخرى ويجري تحليلا آخر للتأكد من تعافيه تماما.
وأرجع تاج الدين انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر إلى قدرة الدولة في السيطرة على الحالات بداخلها، ومن حسن الحظ أن تأثير المتحور الجديد "أوميكرون" أقل بكثير على الجهاز التنفسي أقل مقارنة بالمتحورات السابقة.
في السياق ذاته، أشار مستشار السيسي إلى أن معظم الحالات المصابة بالفيروس تعالج في المنازل، وهو ما ساهم في تقليل الحالات عن الأيام الماضية، بجانب قدرة الدولة على توفير كل الأدوية المتاحة للمصابين.