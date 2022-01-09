https://arabic.sputniknews.com/20220109/هل-تطور-أمريكا-نسخة-تصديرية-من-مقاتلات-إف-35؟-1055130169.html

هل تطور أمريكا "نسخة تصديرية" من مقاتلات "إف 35"؟

هل تطور أمريكا "نسخة تصديرية" من مقاتلات "إف 35"؟

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتصميم نسخة جديدة من مقاتلات الشبحية "إف - 35" يمكن بيعها لدول أخرى غير الدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T12:55+0000

2022-01-09T12:55+0000

2022-01-09T12:55+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير حول طائرات "إف - 35"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، مشيرة إلى أن شركة "لوكهيد مارتين" المصنعة للطائرات حصلت على عقد جديد من وزارة الدفاع الأمريكية لتصميم نسخة جديدة من الطائرة لبيعها لزبائن غير محددين.وحصلت جميع الدول الأعضاء في برنامج المقاتلة الشبحية على الطائرة سواء بنسخها المختلفة "إيه - بي - سي" باستثناء إسرائيل التي حصلت على نسخة خاصة بها تحمل اسم "إف - 35 آي" (أدير).ورغم وجود تكهنات حول الزبائن المحتمل حصولهم عن النسخة التصديرية من الطائرة إلا أنه من غير المرجح أن يتم بيعها إلى دول داخل حلف "الناتو" حتى لا يتسبب وجود اختلافات بينها وبين النسخ الأصلية في التأثير على التوافقية بين أسلحة "الناتو" خلال العمليات العسكرية.وتم تصميم مقاتلات "إف - 35" ضمن برنامج مشترك يضم 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كندا وأستراليا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا واليابان وإسرائيل وإيطاليا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية