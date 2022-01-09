وزير الصناعة اللبناني يزور بغداد لافتتاح مؤتمر وإجراء محادثات مع الجانب العراقي

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن وزير الصناعة جورج بوشكيان، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث سيجري محادثات مع مسؤولين وزاريين وحكوميين وفي القطاع الخاص.وأشارت الوكالة إلى أن الوزير سيقوم بافتتاح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني الثاني الذي يقام الاثنين في فندق بابل.وعقد بوشكيان اجتماعا تنسيقيا بمشاركة السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب، والسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، وسفير الفاو في العراق صلاح الحاج حسن، ورئيس ملتقى الأعمال اللبناني العراقي حسان جابر، ورئيس شركة نوفلتي المنظمة للمؤتمر بلال محي الدين.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، بوصول وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان، إلى العاصمة بغداد ضمن وفد، وذلك لإجراء محادثات مع مسؤولين عراقيين.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن وزير الصناعة جورج بوشكيان، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث سيجري محادثات مع مسؤولين وزاريين وحكوميين وفي القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزير سيقوم بافتتاح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني الثاني الذي يقام الاثنين في فندق بابل.
وعقد بوشكيان اجتماعا تنسيقيا بمشاركة السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب، والسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، وسفير الفاو في العراق صلاح الحاج حسن، ورئيس ملتقى الأعمال اللبناني العراقي حسان جابر، ورئيس شركة نوفلتي المنظمة للمؤتمر بلال محي الدين.