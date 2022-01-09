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https://arabic.sputniknews.com/20220109/وفاة-19-شخصا-في-حريق-شقة-بنيويورك-1055151625.html
وفاة 19 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق شقة في نيويورك
وفاة 19 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق شقة في نيويورك
قال عمدة نيويورك إن 19 شخصا توفوا، اليوم الأحد، جراء حريق شقة في المدينة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T20:16+0000
2022-01-09T20:32+0000
أخبار أمريكا
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وتابع العمدة إريك آدمز أن حريقا اندلع في شقة بمبنى سكني في برونوكس، حسب وكالة "رويترز". وأشار إريك إلى أن الوفيات بينهم 9 أطفال، حسب صحيفة "نيويورك دايلي نيوز".وقالت الصحيفة إنه على الأقل أصيب 63 شخصا في الحريق، وتابع العمدة الذي تواجد في موقع الحريق أنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرا أن الأرقام مفزعة.وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصا مهددة حتى الآن.وقال عمدة نيويورك إن الحريق يعتبر الأسوأ الذي تشهده المدينة في وقتنا الحالي. ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الطابق الثاني والثالث من المبنى. ووصل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.
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أخبار أمريكا

وفاة 19 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق شقة في نيويورك

20:16 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 20:32 GMT 09.01.2022)
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حريق أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Нил Уотерс
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قال عمدة نيويورك إن 19 شخصا توفوا، اليوم الأحد، جراء حريق شقة في المدينة.
وتابع العمدة إريك آدمز أن حريقا اندلع في شقة بمبنى سكني في برونوكس، حسب وكالة "رويترز".
وأشار إريك إلى أن الوفيات بينهم 9 أطفال، حسب صحيفة "نيويورك دايلي نيوز".
وقالت الصحيفة إنه على الأقل أصيب 63 شخصا في الحريق، وتابع العمدة الذي تواجد في موقع الحريق أنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرا أن الأرقام مفزعة.
وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصا مهددة حتى الآن.
وقال عمدة نيويورك إن الحريق يعتبر الأسوأ الذي تشهده المدينة في وقتنا الحالي. ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الطابق الثاني والثالث من المبنى. ووصل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.
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