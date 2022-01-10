https://arabic.sputniknews.com/20220110/آبي-أحمد-يغرد-عن-اتصاله-مع-بايدن-والبيت-الأبيض-يصدر-بيانا-1055189008.html

آبي أحمد يغرد عن اتصاله مع بايدن... والبيت الأبيض يصدر بيانا

آبي أحمد يغرد عن اتصاله مع بايدن... والبيت الأبيض يصدر بيانا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مساء اليوم الاثنين، عن إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنهما تطرقا إلى التطورات في إثيوبيا. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T17:39+0000

2022-01-10T17:39+0000

2022-01-10T17:39+0000

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050664225_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_768c905656103b4ee1a9189a615a1b00.jpg

وقال آبي أحمد، عبر حسابه على تويتر، "أجريت محادثة هاتفية صريحة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الحالية في إثيوبيا، والعلاقات الثنائية، والمسائل الإقليمية".وأشار إلى أنهما اتفقا على القيمة العظيمة لتعزيز التعاون الثنائي عبر علاقات شاملة قائمة على الاحترام المتبادل"، مشددان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.من جانبه، قال البيت الأبيض، إن "بايدن أشاد، خلال المكالمة، بإفراج أديس أبابا عن سجناء سياسيين وناقش طرق تسريع الحوار وإنهاء القتال في إثيوبيا"، مؤكدا الحاجة إلى مواجهة المخاوف المتعلقة بانتهاكات في إثيوبيا وبينها احتجاز مواطنين في ظل حالة الطوارئ.كما أعرب بايدن، وفقا لبيان البيت الأبيض، عن "قلقه إزاء استمرار الأعمال العدائية في إثيوبيا وبينها ضربات جوية تسببت في سقوط ضحايا مدنيين".وكان آبي أحمد، قال في وقت سابق، إن قرار الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، جاء لصالح الشعب بما يضمن الوحدة الوطنية والسلام المستدام للبلاد.وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال حفل افتتاح المقر الجديد لوزارة الدفاع الإثيوبية "نحن لا نريد الانتصار فحسب بل العفو والمصالحة أيضا"، وفقا لموقع "فانا" الإثيوبي.وتابع: "منح المنتصرالعفو للمهزومين من القيم التي مارسها أجداد الإثيوبيين منذ قرون"، داعيا الإثيوبيين إلى أن يدركوا حقيقة أن القرار تم اتخاذه لصالح شعب البلاد بهدف تفادي التحديات التي تواجه البلاد بشكل مستدام وضمان وحدتها الوطنية على أساس متين، بحسب تعبيره.من جهتها ذكرت وزارة العدل الإثيوبية أن قرار الحكومة بالإفراج عن بعض السجناء جاء من خلال مراعاة شمولية الحوار الوطني والإنسانية والرحمة.وأشارت إلى أن السجناء المفرج عنهم كبار في السن ويعانون مشكلات صحية، نافيةً أن يكون بينهم أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إثيوبيا