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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الأميرة-يوجيني-تعيد-تصميم-منزل-ميغان-ماركل-وهاري-السابق-1055168998.html
الأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق
الأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق
تغيرت التصميمات الداخلية لمنزل الأمير هاري وميغان ماركل السابق، وذلك بعد أن استقرت الأميرة يوجيني وعائلتها في منزل فروغمور الريفي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:07+0000
2022-01-10T12:07+0000
العالم
بريطانيا
الأمير هاري
الملكة
ميغان ماركل
قلعة وندسور
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وبحسب موقع (إكسبريس)، انتقلت الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك وطفلهما أغسطس فيليب بروكسبانك إلى منزل فروغمور الريفي في أوائل عام 2021، الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من قلعة "وندسور" حيث الملكة إليزابيث تقضي معظم وقتها.وأقامت ميغان ماركل والأمير هاري في هذا المنزل، وذلك قبل استقالتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في يناير 2020 ، وانتقالهما إلى الولايات المتحدة في مارس / آذار من العام نفسه، حيث قام الزوجان بتجديد الإقامة الملكية مقابل 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب خلال فترة وجودهما في فروغمور.ويعد منزل فروغمور الريفي مبنى تاريخيا محميا من الدرجة الثانية وله تاريخ ملكي غني، و لم تكن له تلك الأهمية قبل أن يسكنه الزوجان ميغان وهاري، حيث خضع المنزل المكون من خمس غرف نوم لعملية ترميم مكثفة، تحت إشراف دوق ودوقة ساسكس.وتم منح الزوجين سلسلة من اللوحات من المجموعة الشخصية الخاصة بالملكة لمنزل وندسور، وقال أحد المطلعين في القصر لمجلة فانيتي فير: "قيل لميغان وهاري أنهما يستطيعان اختيار بعض الأعمال الفنية لفروغمور كوتيدج".وشاركت الأميرة يوجيني العديد من الصور للمنزل الريفي على انستغرام الخاص بها، مما أعطى المتابعين لمحة عن بعض التغييرات الداخلية التي طرأت على المنزل، إذ كشفت الصور أن يوجيني وجاك اختارا لوحة ألوان محايدة مع لمسات طبيعية وبوهيمية، وهذا مشابه تمامًا للأسلوب المتبع في قصر دوق ودوقة ساسكس في مونتيسيتو.وكانت يوجيني قد نشرت مقطع فيديو على حسابها على إنستغرام في يونيو 2021، ما سمح لبعض المراقبين بالحصول على أول مشهد من داخل مطبخ المنزل، إلا أن الأرضيات الخشبية الأنيقة وخزائن المطبخ بدت تقليدية مع لمسة عصرية جميلة.وأظهرت تلك الصور احتواء منطقة غرفة المعيشة الخاصة على لوحة ألوان بأريكة بيضاء وجدران بيضاء اللون، كما ظهرت شخصية أوجيني المنفتحة مع وسائدها البوهيمية الضخمة، لكن دون لون في الأفق.
https://arabic.sputniknews.com/20190904/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يخططان-الانتقال-إلى-أمريكا-1042793949.html
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العالم, بريطانيا, الأمير هاري, الملكة, ميغان ماركل, قلعة وندسور

الأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق

12:07 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Dylan Martinezوصول الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث وجاك بروكسبانك إلى قلعة وندسور، بريطانيا 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
وصول الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث وجاك بروكسبانك إلى قلعة وندسور، بريطانيا 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Dylan Martinez
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تغيرت التصميمات الداخلية لمنزل الأمير هاري وميغان ماركل السابق، وذلك بعد أن استقرت الأميرة يوجيني وعائلتها في منزل فروغمور الريفي.
وبحسب موقع (إكسبريس)، انتقلت الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك وطفلهما أغسطس فيليب بروكسبانك إلى منزل فروغمور الريفي في أوائل عام 2021، الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من قلعة "وندسور" حيث الملكة إليزابيث تقضي معظم وقتها.
وأقامت ميغان ماركل والأمير هاري في هذا المنزل، وذلك قبل استقالتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في يناير 2020 ، وانتقالهما إلى الولايات المتحدة في مارس / آذار من العام نفسه، حيث قام الزوجان بتجديد الإقامة الملكية مقابل 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب خلال فترة وجودهما في فروغمور.
ويعد منزل فروغمور الريفي مبنى تاريخيا محميا من الدرجة الثانية وله تاريخ ملكي غني، و لم تكن له تلك الأهمية قبل أن يسكنه الزوجان ميغان وهاري، حيث خضع المنزل المكون من خمس غرف نوم لعملية ترميم مكثفة، تحت إشراف دوق ودوقة ساسكس.
وتم منح الزوجين سلسلة من اللوحات من المجموعة الشخصية الخاصة بالملكة لمنزل وندسور، وقال أحد المطلعين في القصر لمجلة فانيتي فير: "قيل لميغان وهاري أنهما يستطيعان اختيار بعض الأعمال الفنية لفروغمور كوتيدج".
وشاركت الأميرة يوجيني العديد من الصور للمنزل الريفي على انستغرام الخاص بها، مما أعطى المتابعين لمحة عن بعض التغييرات الداخلية التي طرأت على المنزل، إذ كشفت الصور أن يوجيني وجاك اختارا لوحة ألوان محايدة مع لمسات طبيعية وبوهيمية، وهذا مشابه تمامًا للأسلوب المتبع في قصر دوق ودوقة ساسكس في مونتيسيتو.
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وكانت يوجيني قد نشرت مقطع فيديو على حسابها على إنستغرام في يونيو 2021، ما سمح لبعض المراقبين بالحصول على أول مشهد من داخل مطبخ المنزل، إلا أن الأرضيات الخشبية الأنيقة وخزائن المطبخ بدت تقليدية مع لمسة عصرية جميلة.
وأظهرت تلك الصور احتواء منطقة غرفة المعيشة الخاصة على لوحة ألوان بأريكة بيضاء وجدران بيضاء اللون، كما ظهرت شخصية أوجيني المنفتحة مع وسائدها البوهيمية الضخمة، لكن دون لون في الأفق.
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