https://arabic.sputniknews.com/20220110/الأميرة-يوجيني-تعيد-تصميم-منزل-ميغان-ماركل-وهاري-السابق-1055168998.html

الأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق

الأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق

تغيرت التصميمات الداخلية لمنزل الأمير هاري وميغان ماركل السابق، وذلك بعد أن استقرت الأميرة يوجيني وعائلتها في منزل فروغمور الريفي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T12:07+0000

2022-01-10T12:07+0000

2022-01-10T12:07+0000

العالم

بريطانيا

الأمير هاري

الملكة

ميغان ماركل

قلعة وندسور

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وبحسب موقع (إكسبريس)، انتقلت الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك وطفلهما أغسطس فيليب بروكسبانك إلى منزل فروغمور الريفي في أوائل عام 2021، الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من قلعة "وندسور" حيث الملكة إليزابيث تقضي معظم وقتها.وأقامت ميغان ماركل والأمير هاري في هذا المنزل، وذلك قبل استقالتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في يناير 2020 ، وانتقالهما إلى الولايات المتحدة في مارس / آذار من العام نفسه، حيث قام الزوجان بتجديد الإقامة الملكية مقابل 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب خلال فترة وجودهما في فروغمور.ويعد منزل فروغمور الريفي مبنى تاريخيا محميا من الدرجة الثانية وله تاريخ ملكي غني، و لم تكن له تلك الأهمية قبل أن يسكنه الزوجان ميغان وهاري، حيث خضع المنزل المكون من خمس غرف نوم لعملية ترميم مكثفة، تحت إشراف دوق ودوقة ساسكس.وتم منح الزوجين سلسلة من اللوحات من المجموعة الشخصية الخاصة بالملكة لمنزل وندسور، وقال أحد المطلعين في القصر لمجلة فانيتي فير: "قيل لميغان وهاري أنهما يستطيعان اختيار بعض الأعمال الفنية لفروغمور كوتيدج".وشاركت الأميرة يوجيني العديد من الصور للمنزل الريفي على انستغرام الخاص بها، مما أعطى المتابعين لمحة عن بعض التغييرات الداخلية التي طرأت على المنزل، إذ كشفت الصور أن يوجيني وجاك اختارا لوحة ألوان محايدة مع لمسات طبيعية وبوهيمية، وهذا مشابه تمامًا للأسلوب المتبع في قصر دوق ودوقة ساسكس في مونتيسيتو.وكانت يوجيني قد نشرت مقطع فيديو على حسابها على إنستغرام في يونيو 2021، ما سمح لبعض المراقبين بالحصول على أول مشهد من داخل مطبخ المنزل، إلا أن الأرضيات الخشبية الأنيقة وخزائن المطبخ بدت تقليدية مع لمسة عصرية جميلة.وأظهرت تلك الصور احتواء منطقة غرفة المعيشة الخاصة على لوحة ألوان بأريكة بيضاء وجدران بيضاء اللون، كما ظهرت شخصية أوجيني المنفتحة مع وسائدها البوهيمية الضخمة، لكن دون لون في الأفق.

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العالم, بريطانيا, الأمير هاري, الملكة, ميغان ماركل, قلعة وندسور