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الطاقة الأردنية تكشف عدد الآبار الجديدة في حقل الريشة الغازي
الطاقة الأردنية تكشف عدد الآبار الجديدة في حقل الريشة الغازي
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، عن عدد الآبار الجديد التي تم حفرها مؤخرا في حقل الريشة الغازي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T06:43+0000
2022-01-10T06:43+0000
اقتصاد
الأردن
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جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.وتناول وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الاجتماع حجم موازنة الوزارة وجوانب انفاقها وبخاصة تلك المتعلقة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية.وتحدث الوزير، في السياق ذاته، عن خطة الوزارة لتطوير حقل حمزة النفطي وآليات ومشاريع الوزارة الهادفة إلى التنقيب عن الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار فيها، مشيرا إلى التحضير لثلاث مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة، منوها إلى إطلاق العمل في التنقيب عن الفوسفات في المنطقة الشرقية بكوادر وطنية مؤهلة.من جانبه، تحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن موازنة الهيئة ومشاريعها وخططها، مشيرا إلىوجود اليورانيوم بكميات تجارية في المملكة والتي تعتبر مادة استراتيجية نجحنا باستخلاصها من خلال شركة تعدين اليورانيوم.
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اقتصاد, الأردن

الطاقة الأردنية تكشف عدد الآبار الجديدة في حقل الريشة الغازي

06:43 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران
 عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، عن عدد الآبار الجديد التي تم حفرها مؤخرا في حقل الريشة الغازي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.
وقال الخرابشة، خلال الجلسة، إنه تم حفر 5 أو 6 أبار جديدة في حقل الريشة الغازي خلال العام الحالي قادرة على إنتاج 50 مليون قدم مكعب، مؤكدا على وجود مساعي إلى انتاج 200 مليون قدم مكعب خلال عام 2025.
وتناول وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الاجتماع حجم موازنة الوزارة وجوانب انفاقها وبخاصة تلك المتعلقة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية.
وتحدث الوزير، في السياق ذاته، عن خطة الوزارة لتطوير حقل حمزة النفطي وآليات ومشاريع الوزارة الهادفة إلى التنقيب عن الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار فيها، مشيرا إلى التحضير لثلاث مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة، منوها إلى إطلاق العمل في التنقيب عن الفوسفات في المنطقة الشرقية بكوادر وطنية مؤهلة.
من جانبه، تحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن موازنة الهيئة ومشاريعها وخططها، مشيرا إلىوجود اليورانيوم بكميات تجارية في المملكة والتي تعتبر مادة استراتيجية نجحنا باستخلاصها من خلال شركة تعدين اليورانيوم.
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