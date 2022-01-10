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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الغذاء-والدواء-السعودية-باراسيتامول-يسبب-التسمم-في-هذه-الحالة-1055173889.html
"الغذاء والدواء" السعودية: باراسيتامول يسبب التسمم في هذه الحالة
"الغذاء والدواء" السعودية: باراسيتامول يسبب التسمم في هذه الحالة
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من حالة يمكن فيها أن يؤدي دواء باراسيتامول الشهير إلى التسمم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:00+0000
2022-01-10T13:00+0000
مجتمع
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وأوضحت الهيئة أنه من الممكن أن يؤدي دواء باراسيتامول إلى التسمم بأخذ جرعة زائدة منه عن طريق دواء آخر يحمل اسما مختلفا لكنه يحتوي على الباراسيتامول.وشددت الهيئة في تحذيرها على خطورة إعطاء الأطفال باراسيتامول مع أدوية الزكام ومضادات الحساسية والسعال، لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة.ونوهت بضرورة قراءة مكونات الأدوية جيدا قبل تناولها، لمعرفة ما إذا كان الباراسيتامول يدخل ضمن مكوناتها أم لا، وكذلك استشارة الطبيب إذا لزم الأمر.وينتمي الباراسيتامول أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين إلى مجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة، حيث يستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة.وينبغي الانتباه إلى أن الباراسيتامول يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميلن كما أن هناك العديد من الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول من بينها:PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOLواختتمت الهيئة بالإشارة إلى أنه يتم تحديد الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول على حسب وزن الطفل، كما أرفقت حاسبة يمكن من خلالها معرفة الجرعة المناسبة.
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مجتمع

"الغذاء والدواء" السعودية: باراسيتامول يسبب التسمم في هذه الحالة

13:00 GMT 10.01.2022
© Depositphotos / JanPietruszkaدواء
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Depositphotos / JanPietruszka
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من حالة يمكن فيها أن يؤدي دواء باراسيتامول الشهير إلى التسمم.
وأوضحت الهيئة أنه من الممكن أن يؤدي دواء باراسيتامول إلى التسمم بأخذ جرعة زائدة منه عن طريق دواء آخر يحمل اسما مختلفا لكنه يحتوي على الباراسيتامول.
وشددت الهيئة في تحذيرها على خطورة إعطاء الأطفال باراسيتامول مع أدوية الزكام ومضادات الحساسية والسعال، لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة.
ونوهت بضرورة قراءة مكونات الأدوية جيدا قبل تناولها، لمعرفة ما إذا كان الباراسيتامول يدخل ضمن مكوناتها أم لا، وكذلك استشارة الطبيب إذا لزم الأمر.
وينتمي الباراسيتامول أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين إلى مجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة، حيث يستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة.
وينبغي الانتباه إلى أن الباراسيتامول يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميلن كما أن هناك العديد من الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول من بينها:
PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL
واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أنه يتم تحديد الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول على حسب وزن الطفل، كما أرفقت حاسبة يمكن من خلالها معرفة الجرعة المناسبة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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