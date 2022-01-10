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https://arabic.sputniknews.com/20220110/شاهد-هدف-المنتخب-المغربي-في-مرمى-نظيره-الغاني-فيديو-1055189433.html
شاهد هدف المنتخب المغربي في مرمى نظيره الغاني.. فيديو
شاهد هدف المنتخب المغربي في مرمى نظيره الغاني.. فيديو
فاز المنتخب المغربي على نظيره الغاني بهدف بلا رد في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T18:05+0000
2022-01-10T18:05+0000
2022-01-10T18:05+0000
بطولة الأمم الأفريقية
المنتخب المغربي
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المباراة التي فاز فيها المغرب بهدف بلا رد، تأتي في إطار مواجهات الجولة الأولى من المجموع الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.هدف المغرب أحرزه اللاعب سفيان بوفال، وذلك بعد هجمة من الجهة اليمنى، أحدثت ارتباكا في منطقة جزاء الفريق الغاني، بعدها تلقف بوفال الكرة ووضعها من لمسة واحدة داخل المرمي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة الأمم الأفريقية, المنتخب المغربي
شاهد هدف المنتخب المغربي في مرمى نظيره الغاني.. فيديو
فاز المنتخب المغربي على نظيره الغاني بهدف بلا رد في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.
المباراة التي فاز فيها المغرب بهدف بلا رد، تأتي في إطار مواجهات الجولة الأولى من المجموع الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
هدف المغرب أحرزه اللاعب سفيان بوفال، وذلك بعد هجمة من الجهة اليمنى، أحدثت ارتباكا في منطقة جزاء الفريق الغاني، بعدها تلقف بوفال الكرة ووضعها من لمسة واحدة داخل المرمي.