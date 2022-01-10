محمد رمضان يكشف اسم مسلسله الرمضاني المقبل... وينشر لأول مرة صورا من الكواليس

وشارك محمد رمضان جمهوره بصور من كواليس أول يوم تصوير نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي ظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني التي تشاركه بطولة العمل، والمخرج محمد ياسين والمنتج محمد سعدي.الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل موسى من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري.
نشر الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الاثنين، الصور الأولى من مسلسله المقرر عرضه في رمضان 2022، والذي تشاركه فيه الفنانة دينا الشربيني.
وشارك محمد رمضان جمهوره بصور من كواليس أول يوم تصوير نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي ظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني التي تشاركه بطولة العمل، والمخرج محمد ياسين والمنتج محمد سعدي.
الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل موسى من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري.