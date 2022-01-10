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محمد صلاح: المنتخب المصري ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية
محمد صلاح: المنتخب المصري ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية
قال نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إن منتخب بلاده ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الفريق... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T19:04+0000
2022-01-10T19:04+0000
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وتنطلق أولى مباريات المنتخب المصري غدا، الثلاثاء، أمام نظيره النيجيري ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.وقال صلاح خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا".وتابع: "أنا لاعب ضمن 11 لاعبا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".وشدد صلاح على أنه "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".وأضاف "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الأفريقية. ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".
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كرة القدم, أخبار الرياضة, أخبار مصر الآن, مصر

محمد صلاح: المنتخب المصري ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية

19:04 GMT 10.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019
محمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قال نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إن منتخب بلاده ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بها.
وتنطلق أولى مباريات المنتخب المصري غدا، الثلاثاء، أمام نظيره النيجيري ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.
وقال صلاح خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا".
وتابع: "أنا لاعب ضمن 11 لاعبا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".
وشدد صلاح على أنه "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".
وأضاف "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الأفريقية. ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".
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