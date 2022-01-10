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https://arabic.sputniknews.com/20220110/مصر-إنقاذ-16-شخصا-في-حادث-غرق-سيارة-بفرع-رشيد-وجار-البحث-عن-مفقودين-1055195005.html
مصر… إنقاذ 16 شخصا في حادث غرق سيارة بنهر النيل وجار البحث عن مفقودين
مصر… إنقاذ 16 شخصا في حادث غرق سيارة بنهر النيل وجار البحث عن مفقودين
تمكنت قوات الإنقاذ النهري المصرية، مساء اليوم الاثنين، من إنقاذ 16 مواطنا، وجار البحث عن مفقودين، عقب انقلاب سيارة نقل كانت تحمل نحو ٣٠ عاملا، في مياه النيل... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T22:10+0000
2022-01-10T22:10+0000
2022-01-10T22:12+0000
مصر
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وأفادت بوابة "أخبار اليوم" المصرية بأن العشرات من أهالي منشأة القناطر، وأسر الضحايا الغاضبون تجمعوا وسط تواجد أمني مكثف.وطالب الأهالى أثناء انتظارهم خروج جثامين ضحايا بالدفع بعدد أكبر من رجال الإنقاذ نظرا لوجود 6 أطفال ما زالوا مفقودين في مياه النيل.وكانت السيارة تقل 23 طفلا (10 فتيات و13 صبيا) عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.
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مصر… إنقاذ 16 شخصا في حادث غرق سيارة بنهر النيل وجار البحث عن مفقودين 22:10 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 22:12 GMT 10.01.2022)
تمكنت قوات الإنقاذ النهري المصرية، مساء اليوم الاثنين، من إنقاذ 16 مواطنا، وجار البحث عن مفقودين، عقب انقلاب سيارة نقل كانت تحمل نحو ٣٠ عاملا، في مياه النيل بمعدية القطا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وأفادت
بوابة
"أخبار اليوم" المصرية بأن العشرات من أهالي منشأة القناطر، وأسر الضحايا الغاضبون تجمعوا وسط تواجد أمني مكثف.
وطالب الأهالى أثناء انتظارهم خروج جثامين ضحايا بالدفع بعدد أكبر من
رجال الإنقاذ
نظرا لوجود 6 أطفال ما زالوا مفقودين في مياه النيل.
وكانت السيارة تقل 23 طفلا (10 فتيات و13 صبيا) عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.