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أستراليا... أوميكرون يسبب نقصا حادا في اللحوم
أستراليا... أوميكرون يسبب نقصا حادا في اللحوم
تسببت إصابات المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في نقص حاد باللحوم في أستراليا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T06:44+0000
2022-01-11T06:44+0000
فيروس كورونا
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وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أجبرت مطاعم مثل كنتاكي على تقليل قوائم الطعام لديها بعد تأثرها بالنقص الكبير في لحوم الدجاج.ويتناول الأسترالي حوالي 47 كيلو غرام من الدجاج كل عام، ما يجعل أستراليا من أكثر دول العالم اعتماد على لحوم الدجاج.كما تعتبر لحوم الدجاج هى الأرخص في سلاسل السوبر ماركت حيث يصل سعر الكيلو إلى أكثر قليلا من 5 دولارات أمريكية.وجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
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فيروس كورونا

أستراليا... أوميكرون يسبب نقصا حادا في اللحوم

06:44 GMT 11.01.2022
© REUTERS / BING GUANاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / BING GUAN
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تسببت إصابات المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في نقص حاد باللحوم في أستراليا.
وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أجبرت مطاعم مثل كنتاكي على تقليل قوائم الطعام لديها بعد تأثرها بالنقص الكبير في لحوم الدجاج.
ويتناول الأسترالي حوالي 47 كيلو غرام من الدجاج كل عام، ما يجعل أستراليا من أكثر دول العالم اعتماد على لحوم الدجاج.
كما تعتبر لحوم الدجاج هى الأرخص في سلاسل السوبر ماركت حيث يصل سعر الكيلو إلى أكثر قليلا من 5 دولارات أمريكية.
وجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
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