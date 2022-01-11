أستراليا... أوميكرون يسبب نقصا حادا في اللحوم

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أجبرت مطاعم مثل كنتاكي على تقليل قوائم الطعام لديها بعد تأثرها بالنقص الكبير في لحوم الدجاج.ويتناول الأسترالي حوالي 47 كيلو غرام من الدجاج كل عام، ما يجعل أستراليا من أكثر دول العالم اعتماد على لحوم الدجاج.كما تعتبر لحوم الدجاج هى الأرخص في سلاسل السوبر ماركت حيث يصل سعر الكيلو إلى أكثر قليلا من 5 دولارات أمريكية.وجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
ويتناول الأسترالي حوالي 47 كيلو غرام من الدجاج كل عام، ما يجعل أستراليا من أكثر دول العالم اعتماد على لحوم الدجاج.
كما تعتبر لحوم الدجاج هى الأرخص في سلاسل السوبر ماركت حيث يصل سعر الكيلو إلى أكثر قليلا من 5 دولارات أمريكية.
وجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".