البنك الدولي يحافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2022 عند 2.4 بالمئة

موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، بقيت توقعات النمو لعام 2021 عند 4.3 بالمئة ، كما في تقرير كانون الأول/ديسمبر عن الاقتصاد الروسي.بالنسبة لكازاخستان، وفي تقرير تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التوقعات السابقة إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستعتمد على مسار الوباء والطلب الخارجي على المحروقات، وكذلك بشكل مباشر على معدل التطعيم بين السكان. وبقيت توقعات البنك الدولي لعام 2021 عند 3.5 بالمئة .وفي بيلاروس، يتوقع البنك الدولي انخفاضًا اقتصاديًا بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2022، ونموًا بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2023 بعد الارتفاع المتوقع بنسبة 1.9 بالمئة بحلول نهاية عام 2021، ولأوكرانيا يتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة و3.5 بالمئة في عامي 2022 و2023 على التوالي بعد 3.4 بالمئة في نهاية عام 2021.
حافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند 2.4 بالمئة في عام 2022 و1.8 بالمئة في عام 2023، في حين تم الحفاظ على التوقعات لكازاخستان عند مستوى 3.7 بالمئة و4.8 بالمئة على التوالي.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، بقيت توقعات النمو لعام 2021 عند 4.3 بالمئة ، كما في تقرير كانون الأول/ديسمبر عن الاقتصاد الروسي.
ويربط خبراء البنك الدولي التباطؤ المتوقع بالتشديد المستمر للسياسة النقدية، واستنفاد الاحتياطيات من أجل نمو الطلب المحلي والانخفاض المحتمل في أسعار السلع الأساسية.
بالنسبة لكازاخستان، وفي تقرير تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التوقعات السابقة إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستعتمد على مسار الوباء والطلب الخارجي على المحروقات، وكذلك بشكل مباشر على معدل التطعيم بين السكان. وبقيت توقعات البنك الدولي لعام 2021 عند 3.5 بالمئة .
وفي بيلاروس، يتوقع البنك الدولي انخفاضًا اقتصاديًا بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2022، ونموًا بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2023 بعد الارتفاع المتوقع بنسبة 1.9 بالمئة بحلول نهاية عام 2021، ولأوكرانيا يتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة و3.5 بالمئة في عامي 2022 و2023 على التوالي بعد 3.4 بالمئة في نهاية عام 2021.