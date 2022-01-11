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التحالف العربي يطلق عملية عسكرية باسم "حرية اليمن السعيد"
التحالف العربي يطلق عملية عسكرية باسم "حرية اليمن السعيد"
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:34+0000
2022-01-11T14:34+0000
أخبار السعودية اليوم
التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".
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أخبار السعودية اليوم, التحالف العربي, أخبار التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي يطلق عملية عسكرية باسم "حرية اليمن السعيد"

14:34 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".
وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".
وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".
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