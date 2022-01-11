الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي... صور
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhi
وزع مركز المصالحة الروسي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مساعدات إنسانية على أهالي بلدة بريف دير الزور الشمالي الشرقي، في سياق سلسلة من الجهود الإنسانية المخططة ضمن المنطقة.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش الروسي وزّع الدفعة الأولى في بلدة (مراط) في إطار الدعم والمساندة التي يقدمها مركز المصالحة لدعم عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم شرقي نهر الفرات.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/1
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/1
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
وقال النقيب ألكسندر، رئيس مركز المصالحة الروسي في بلدة حطلة، في تصريحات لمراسل "سبوتنيك" بدير الزور: "إن جولة التوزيع الجديدة تأتي في إطار دعم ومساندة الشعب السوري الذي يعيش أوضاعا معيشية صعبة بسبب العقوبات الأمريكية التي تستهدف لقمة عيشهم، وأن الشعب الروسي إلى جانب الشعب السوري في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/1
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/1
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
وتابع النقيب ألكسندر موضحا، أن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم، قام بتخصيص 400 حصة غذائية لكل قرية في بلدات الريف الشمالي بدير الزور ليتم توزيعها خلال هذا الشهر.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/1
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/1
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
بدوره قال مختار بلدة مراط، محمد الركاض، أن الدعم الذي يقدمه مركز المصالحة الروسي للأهالي في البلدات الشمالية لدير الزور، يسهم في عودة الأهالي إلى أراضيهم وقراهم، كما يسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
2/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
3/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
4/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
5/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
6/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
1/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
2/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
3/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
4/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
5/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
6/6
© Sputnik . Farouk Mudhi
الجيش الروسي يدعم صمود سكان شرقي سوريا في وجه تحديات الحصار الأمريكي
وأشار المختار إلى أن المركز قام بتوزيع حصص غذائية لـ 400 عائلة تم استهدافهم وفق الجداول والإحصائيات التي قام بوضعها.