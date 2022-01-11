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https://arabic.sputniknews.com/20220111/الصحة-العالمية-أوميكرون-يصيب-أكثر-من-نصف-سكان-أوروبا-خلال-8-أسابيع-1055208059.html
الصحة العالمية: أوميكرون يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال 8 أسابيع
الصحة العالمية: أوميكرون يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال 8 أسابيع
قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور فيروس كورونا أوميكرون قد يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:47+0000
2022-01-11T10:47+0000
فيروس كورونا
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وحسب وكالة رويترز، شهدت أوروبا 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول أسبوع من 2022.وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كولج على أن التوقعات تشير إلى أن أوميكرون يصيب أكثر من 50 % من سكان أوروبا خلال 8 أسابيع.ومنذ أيام قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية.وأكدت في إفادة صحفية، أن "التغيير في أعداد الحالات في الأيام السبعة الماضية زاد على المستوى العالمي بنسبة 71٪".وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدد دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/دراسات-سريرية-في-جنوب-أفريقيا-تكشف-سر-الانتشار-السريع-لـأوميكرون-1055203877.html
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فيروس كورونا

الصحة العالمية: أوميكرون يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال 8 أسابيع

10:47 GMT 11.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور فيروس كورونا أوميكرون قد يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا.
وحسب وكالة رويترز، شهدت أوروبا 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول أسبوع من 2022.
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كولج على أن التوقعات تشير إلى أن أوميكرون يصيب أكثر من 50 % من سكان أوروبا خلال 8 أسابيع.
امرأة مسنة تغطي وجهها بقناع مؤقت خلال جائحة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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09:24 GMT
ومنذ أيام قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأكدت في إفادة صحفية، أن "التغيير في أعداد الحالات في الأيام السبعة الماضية زاد على المستوى العالمي بنسبة 71٪".

وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.

وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدد دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.

وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
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