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https://arabic.sputniknews.com/20220111/الكشف-عن-سبب-وفاة-رئيس-البرلمان-الأوروبي-1055241446.html
الكشف عن سبب وفاة رئيس البرلمان الأوروبي
الكشف عن سبب وفاة رئيس البرلمان الأوروبي
توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، فجر اليوم الثلاثاء، في إيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بمضاعفات خطيرة في جهازه... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:00+0000
2022-01-11T13:00+0000
أوروبا
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موسكو/القاهرة- سبوتنيك. وقال روبرتو كويلو الناطق باسمه، في بيان: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1:15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا. وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".وأعلن كويلو، أمس الاثنين، إن ساسولي نقل إلى المستشفى في إيطاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز المناعي.ونعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة على تويتر، ساسولي قائلا "أشعر بالحزن لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".وأضاف "أوروبي مخلص وعاطفي، نحن بالفعل نفتقد دفئه الإنساني وكرمه وصداقته وابتسامته".وتقرر تخفيض الأعلام أمام مقر البرلمان الأوروبي حدادا على وفاة رئيسه الإيطالي ديفيد ساسولي.كما نعاه الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قائلا عبر تويتر "إن وفاة ديفيد ساسولي هي ألم عظيم".وأضاف "فقدنا سياسيًا ثمينًا، ولكن قبل كل شيء صديقًا، رجل كرس حياته لخدمة الآخرين، أولاً في الصحافة ثم في المؤسسات كرئيس للبرلمان الأوروبي".فيما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزنها لوفاة ساسولي قائلة، عبر تويتر: "حزينة للغاية لوفاة رجل أوروبي وإيطالي عظيم. كان ديفيد ساسولي صحفيًا شغوفًا ورئيسًا استثنائيًا للبرلمان الأوروبي وقبل كل شيء صديقا عزيزا".كما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي التعازي بوفاة ساسولي، وقال، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية: "كان ساسولي صحفيا شغوفا مخلصا لأوروبا، كان ساسولي رمزًا للتوازن والإنسانية والكرم، الجميع يشهد بالتزامه المستمر بخدمة المواطنين".فيما قال وزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو عن مواطنه ساسولي، في منشور على فيسبوك "كان رجلا يتسم بنكران الذات في خدمة المؤسسات. كان محبا لبلده ويؤمن بقوة بالقيم الأوروبية. نتألم بشدة لوفاة ديفيد ساسولي".ونقل ساسولي إلى مستشفى في إيطاليا الشهر الماضي بسبب مضاعفات خطيرة في جهاز المناعة.ولد ساسولي في 30 أيار/مايو 1956 في فلورنسا بإيطاليا، وقد دخل المعترك السياسي من بوابة الإعلام إذ كان مذيعا لنشرات الأخبار التلفزيونية في بلده، ثم أصبح عضواً في البرلمان الأوروبي في عام 2009، وفي تموز/2019 انتخب رئيساً للبرلمان الأوروبي.ومن المقرّر أن تعقد المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي في الفترة من 17 إلى 20 كانون الثاني/يناير الجاري اجتماعات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوروبي خلفا لساسولي، بحسب أجندة البرلمان الأوروبي.
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أوروبا

الكشف عن سبب وفاة رئيس البرلمان الأوروبي

13:00 GMT 11.01.2022
© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDISرئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS
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توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، فجر اليوم الثلاثاء، في إيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بمضاعفات خطيرة في جهازه المناعي.
موسكو/القاهرة- سبوتنيك. وقال روبرتو كويلو الناطق باسمه، في بيان: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1:15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا. وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".
وأعلن كويلو، أمس الاثنين، إن ساسولي نقل إلى المستشفى في إيطاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز المناعي.
ونعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة على تويتر، ساسولي قائلا "أشعر بالحزن لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".
وأضاف "أوروبي مخلص وعاطفي، نحن بالفعل نفتقد دفئه الإنساني وكرمه وصداقته وابتسامته".
وتقرر تخفيض الأعلام أمام مقر البرلمان الأوروبي حدادا على وفاة رئيسه الإيطالي ديفيد ساسولي.
كما نعاه الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قائلا عبر تويتر "إن وفاة ديفيد ساسولي هي ألم عظيم".
وأضاف "فقدنا سياسيًا ثمينًا، ولكن قبل كل شيء صديقًا، رجل كرس حياته لخدمة الآخرين، أولاً في الصحافة ثم في المؤسسات كرئيس للبرلمان الأوروبي".
فيما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزنها لوفاة ساسولي قائلة، عبر تويتر: "حزينة للغاية لوفاة رجل أوروبي وإيطالي عظيم. كان ديفيد ساسولي صحفيًا شغوفًا ورئيسًا استثنائيًا للبرلمان الأوروبي وقبل كل شيء صديقا عزيزا".

وأضافت "كان ديفيد ساسولي رجلا ذا إيمان عميق وقناعة قوية. لقد دافع باستمرار عن اتحادنا وقيمه. لكنه كان يعتقد أيضًا أن على أوروبا أن تكافح من أجل المزيد".

كما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي التعازي بوفاة ساسولي، وقال، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية: "كان ساسولي صحفيا شغوفا مخلصا لأوروبا، كان ساسولي رمزًا للتوازن والإنسانية والكرم، الجميع يشهد بالتزامه المستمر بخدمة المواطنين".
فيما قال وزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو عن مواطنه ساسولي، في منشور على فيسبوك "كان رجلا يتسم بنكران الذات في خدمة المؤسسات. كان محبا لبلده ويؤمن بقوة بالقيم الأوروبية. نتألم بشدة لوفاة ديفيد ساسولي".
ونقل ساسولي إلى مستشفى في إيطاليا الشهر الماضي بسبب مضاعفات خطيرة في جهاز المناعة.
ولد ساسولي في 30 أيار/مايو 1956 في فلورنسا بإيطاليا، وقد دخل المعترك السياسي من بوابة الإعلام إذ كان مذيعا لنشرات الأخبار التلفزيونية في بلده، ثم أصبح عضواً في البرلمان الأوروبي في عام 2009، وفي تموز/2019 انتخب رئيساً للبرلمان الأوروبي.
ومن المقرّر أن تعقد المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي في الفترة من 17 إلى 20 كانون الثاني/يناير الجاري اجتماعات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوروبي خلفا لساسولي، بحسب أجندة البرلمان الأوروبي.
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