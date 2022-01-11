الكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"

وبحسب موقع "ذي درايف" الإخباري الأمريكي فإن طائرة "سو-34" تملك إمكانية "شاذة" تميزها عن سائر المقاتلات القاذفة الأخرى هي إمكانية حمل وقود يكفي لرحلة جوية طويلة. وتتزود الطائرة به على الأرض ولا تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو لإنجاز مهمتها.وتتسع خزانات الوقود الموجودة داخل طائرة "سو-34" لـ11398 كيلوغراما. ويمكن وضع 3 خزانات إضافية خارج جسم الطائرة ليبلغ مجموع الوقود الذي يمكن أن تتزود به الطائرة على الأرض قبل الانطلاق 18591 كيلوغراما مع العلم أن الطائرة الأمريكية من هذا النوع (F-5E) تحمل 7314 كيلوغراما من الوقود.ويمكن أن تحلق طائرة "سو-34" لمسافة 4500 كيلومتر. والأكثر أهمية أنها تستطيع أن تحمل 6 قنابل تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام و4 صواريخ جو/جو إلى مسافة 3000 كيلومتر، ويمكنها أن تحمل 4000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ إلى هدف يبعد عن مكان انطلاقها بـ600 كيلومتر.
أعلن مصدر إعلامي أهم خصوصية متميزة للمقاتلة القاذفة الروسية "سو-34".
وبحسب موقع "ذي درايف" الإخباري الأمريكي فإن طائرة "سو-34" تملك إمكانية "شاذة" تميزها عن سائر المقاتلات القاذفة الأخرى هي إمكانية حمل وقود يكفي لرحلة جوية طويلة. وتتزود الطائرة به على الأرض ولا تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو لإنجاز مهمتها.
وتتسع خزانات الوقود الموجودة داخل طائرة "سو-34" لـ11398 كيلوغراما. ويمكن وضع 3 خزانات إضافية خارج جسم الطائرة ليبلغ مجموع الوقود الذي يمكن أن تتزود به الطائرة على الأرض قبل الانطلاق 18591 كيلوغراما مع العلم أن الطائرة الأمريكية من هذا النوع (F-5E) تحمل 7314 كيلوغراما من الوقود.
ويمكن أن تحلق طائرة "سو-34" لمسافة 4500 كيلومتر. والأكثر أهمية أنها تستطيع أن تحمل 6 قنابل تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام و4 صواريخ جو/جو إلى مسافة 3000 كيلومتر، ويمكنها أن تحمل 4000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ إلى هدف يبعد عن مكان انطلاقها بـ600 كيلومتر.