تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الكشف-عن-ميزة-خارقة-لمقاتلة-سوخوي-34-1055211161.html
الكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
الكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
أعلن مصدر إعلامي أهم خصوصية متميزة للمقاتلة القاذفة الروسية "سو-34". 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:54+0000
2022-01-11T11:54+0000
روسيا
رصد عسكري
سو-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101451/07/1014510723_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_0cfb7a5def2243b889064fda524eb187.jpg
وبحسب موقع "ذي درايف" الإخباري الأمريكي فإن طائرة "سو-34" تملك إمكانية "شاذة" تميزها عن سائر المقاتلات القاذفة الأخرى هي إمكانية حمل وقود يكفي لرحلة جوية طويلة. وتتزود الطائرة به على الأرض ولا تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو لإنجاز مهمتها.وتتسع خزانات الوقود الموجودة داخل طائرة "سو-34" لـ11398 كيلوغراما. ويمكن وضع 3 خزانات إضافية خارج جسم الطائرة ليبلغ مجموع الوقود الذي يمكن أن تتزود به الطائرة على الأرض قبل الانطلاق 18591 كيلوغراما مع العلم أن الطائرة الأمريكية من هذا النوع (F-5E) تحمل 7314 كيلوغراما من الوقود.ويمكن أن تحلق طائرة "سو-34" لمسافة 4500 كيلومتر. والأكثر أهمية أنها تستطيع أن تحمل 6 قنابل تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام و4 صواريخ جو/جو إلى مسافة 3000 كيلومتر، ويمكنها أن تحمل 4000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ إلى هدف يبعد عن مكان انطلاقها بـ600 كيلومتر.
https://arabic.sputniknews.com/20210721/مسؤول-روسي-دول-أجنبية-ترغب-باقتناء-المقاتلة-الروسية-سو-34-1049622562.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101451/07/1014510723_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_ccdaf6bb71c9d37ca0951605e81c3fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, سو-34

الكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"

11:54 GMT 11.01.2022
© Sputnik . maya mashatinaسوخوي سو 34
سوخوي سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . maya mashatina
تابعنا عبر
أعلن مصدر إعلامي أهم خصوصية متميزة للمقاتلة القاذفة الروسية "سو-34".
وبحسب موقع "ذي درايف" الإخباري الأمريكي فإن طائرة "سو-34" تملك إمكانية "شاذة" تميزها عن سائر المقاتلات القاذفة الأخرى هي إمكانية حمل وقود يكفي لرحلة جوية طويلة. وتتزود الطائرة به على الأرض ولا تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو لإنجاز مهمتها.
وتتسع خزانات الوقود الموجودة داخل طائرة "سو-34" لـ11398 كيلوغراما. ويمكن وضع 3 خزانات إضافية خارج جسم الطائرة ليبلغ مجموع الوقود الذي يمكن أن تتزود به الطائرة على الأرض قبل الانطلاق 18591 كيلوغراما مع العلم أن الطائرة الأمريكية من هذا النوع (F-5E) تحمل 7314 كيلوغراما من الوقود.
ويمكن أن تحلق طائرة "سو-34" لمسافة 4500 كيلومتر. والأكثر أهمية أنها تستطيع أن تحمل 6 قنابل تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام و4 صواريخ جو/جو إلى مسافة 3000 كيلومتر، ويمكنها أن تحمل 4000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ إلى هدف يبعد عن مكان انطلاقها بـ600 كيلومتر.
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2021
مسؤول روسي: دول أجنبية ترغب باقتناء المقاتلة الروسية "سو-34"
21 يوليو 2021, 10:09 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:13 GMTبعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
12:12 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:11 GMTلا داعي لإجهاد نفسك... طرح كل فوائد التمرينات الرياضية في حبة دواء قريبا
12:05 GMTتدهور في الليرة اللبنانية ينعكس ارتفاعا في سعر المحروقات وشحا في الطحين
12:01 GMTالمؤسس المشارك لـ"واتساب" برايان أكتون يتسلم منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"سيغنال"
11:55 GMTوكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
11:54 GMTالكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
11:48 GMTأسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
11:43 GMTانهيار تاريخي لليرة اللبنانية وخبير اقتصادي يوضح السبب
11:40 GMTمحمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
11:37 GMTوزارة النفط العراقية تدعو إلى تطوير الرقعة البحرية في الخليج
11:31 GMTرئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
11:31 GMTالبحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
11:27 GMTقرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ
11:26 GMTزاخاروفا: فعالية عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان واضحة للعالم بأسره
11:18 GMTأفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية
11:15 GMT"عقابنا سيتصاعد"... وزير الدفاع التركي يعلق على الهجوم من الأراضي السورية
11:09 GMTاعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
11:03 GMT5 مدن صينية تشدد قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات فيها
11:01 GMTالسيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023