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اليوتيوبر هيفاء بسيسو تشارك صورة لها بزي فرعوني
اليوتيوبر هيفاء بسيسو تشارك صورة لها بزي فرعوني
قامت المدونة هيفاء بسيسو، المعروفة بقناتها على اليوتيوب التي تحمل اسم "Fly With Haif" أو "حلق مع هيفا"، بنشر صورة قديمة لها عبر صفحتها على الإنستغرام. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:43+0000
2022-01-11T13:43+0000
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وتظهر هيفاء من خلال الصورة وهي ترتدي لباس الفراعنة، فيما تظهر أختها الصغرى تالا وهي ترتدي زيا للرقص الشرقي.وكتبت هيفاء تحت الصورة "السفر منذ أيام هاكونا ماتاتا أريد أن أسافر مع @ tala.beseisso أكثر هذا العام"، معبرة عن رغبتها في اصطحاب أختها "إلى أماكن لم نكن فيها أبدًا"، وأضافت: "سيكون الأمر ممتعا للغاية إذا خرج كلانا من مناطق الراحة لدينا!"، لتسأل جمهورها: "ما الدول التي تقترحونها يا رفاق؟".وفي نهاية المنشور تركت هيفاء ملاحظة طريفة تقول فيها: "أحب كيف ترتدي تالا زيا للرقص الشرقي في متحف!! أحسنت أختاه".يذكر أن اليوتيوبر هيفاء بسيسو هي فلسطينية الأصل، وعملت منذ بداياتها على كسر الصورة النمطية للفتاة العربية خاصةً المحجبة، حيث كانت هيفاء قد تخلت عن حجابها عام 2020.
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العالم العربي, مواقع التواصل الإجتماعي, يوتيوب, صورة, انستغرام, فلسطين, مصر

اليوتيوبر هيفاء بسيسو تشارك صورة لها بزي فرعوني

13:43 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezانستغرام
انستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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قامت المدونة هيفاء بسيسو، المعروفة بقناتها على اليوتيوب التي تحمل اسم "Fly With Haif" أو "حلق مع هيفا"، بنشر صورة قديمة لها عبر صفحتها على الإنستغرام.
وتظهر هيفاء من خلال الصورة وهي ترتدي لباس الفراعنة، فيما تظهر أختها الصغرى تالا وهي ترتدي زيا للرقص الشرقي.
وكتبت هيفاء تحت الصورة "السفر منذ أيام هاكونا ماتاتا أريد أن أسافر مع @ tala.beseisso أكثر هذا العام"، معبرة عن رغبتها في اصطحاب أختها "إلى أماكن لم نكن فيها أبدًا"، وأضافت: "سيكون الأمر ممتعا للغاية إذا خرج كلانا من مناطق الراحة لدينا!"، لتسأل جمهورها: "ما الدول التي تقترحونها يا رفاق؟".
وفي نهاية المنشور تركت هيفاء ملاحظة طريفة تقول فيها: "أحب كيف ترتدي تالا زيا للرقص الشرقي في متحف!! أحسنت أختاه".
يذكر أن اليوتيوبر هيفاء بسيسو هي فلسطينية الأصل، وعملت منذ بداياتها على كسر الصورة النمطية للفتاة العربية خاصةً المحجبة، حيث كانت هيفاء قد تخلت عن حجابها عام 2020.
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