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حكومة طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات "المختطفة"
حكومة طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات "المختطفة"
طالب وزير الدفاع بحكومة "طالبان"، طاجيكستان وأوزباكستان بإعادة الطائرات التي انتقلت إليها بعد سقوط الحكومة الأفغانية وعدم اختبار صبر الشعب الأفغاني. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T17:11+0000
2022-01-11T17:11+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
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دعت حكومة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) طاجيكستان وأوزبكستان إلى إعادة الطائرات والمروحيات التي "اختطفها" طيارو الحكومة الأفغانية السابقة إلى هذين البلدين.وبحسب وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قال وزير دفاع "طالبان" محمد يعقوب مجاهد في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مناورات القوات الجوية للحركة: "بكل احترام نطلب من طاجيكستان وأوزبكستان تسهيل عودة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية الأفغانية".وتم نشر فيديو كلمة رئيس وزارة دفاع "طالبان" على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الوطنية الأفغانية بختار.يذكر أنه في أغسطس / آب من العام الماضي، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، فر عشرات الطيارين العسكريين من الحكومة الأفغانية السابقة في طائرات هليكوبتر وطائرات إلى البلدان المجاورة، وفي وقت لاحق، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم نقل الطيارين الأفغان بمساعدة الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، لكن مصير طائرات الهليكوبتر والطائرات التي خرجت من أفغانستان غير معروف.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/طالبان-تتعهد-ببناء-جيش-أفغاني-قوامه-150-ألف-عنصر-1055202929.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, طالبان

حكومة طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات "المختطفة"

17:11 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD SAHEL ARMANمدرعات أمريكية تستخدمها قوات الأمن الأفغانية قبل سيطرة حركة طالبان على الحكم
مدرعات أمريكية تستخدمها قوات الأمن الأفغانية قبل سيطرة حركة طالبان على الحكم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD SAHEL ARMAN
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طالب وزير الدفاع بحكومة "طالبان"، طاجيكستان وأوزباكستان بإعادة الطائرات التي انتقلت إليها بعد سقوط الحكومة الأفغانية وعدم اختبار صبر الشعب الأفغاني.
دعت حكومة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) طاجيكستان وأوزبكستان إلى إعادة الطائرات والمروحيات التي "اختطفها" طيارو الحكومة الأفغانية السابقة إلى هذين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قال وزير دفاع "طالبان" محمد يعقوب مجاهد في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مناورات القوات الجوية للحركة: "بكل احترام نطلب من طاجيكستان وأوزبكستان تسهيل عودة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية الأفغانية".
مدرعات أمريكية تستخدمها قوات الأمن الأفغانية قبل سيطرة حركة طالبان على الحكم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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09:07 GMT

وتم نشر فيديو كلمة رئيس وزارة دفاع "طالبان" على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الوطنية الأفغانية بختار.
يذكر أنه في أغسطس / آب من العام الماضي، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، فر عشرات الطيارين العسكريين من الحكومة الأفغانية السابقة في طائرات هليكوبتر وطائرات إلى البلدان المجاورة، وفي وقت لاحق، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم نقل الطيارين الأفغان بمساعدة الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، لكن مصير طائرات الهليكوبتر والطائرات التي خرجت من أفغانستان غير معروف.
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