https://arabic.sputniknews.com/20220111/خبير-عسكري-مفاوضات-جنيف-بين-موسكو-وواشنطن-غير-ميؤوس-منها-1055244433.html

خبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها

خبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها

نناقش في هذه الحلقة: موسكو تصف محادثات جنيف مع واشنطن بـ"البناءة"، رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات جذرية في قيادات الدولة والأجهزة الأمنية، وزير الخارجية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T13:44+0000

2022-01-11T13:44+0000

2022-01-11T13:44+0000

راديو

بلا قيود

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خبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها خبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، محادثات جنيف بين بلادها والولايات المتحدة بـ"البناءة"، معربة عن استعداد بلادها لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة والغرب بشأن الضمانات الأمنية.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، أندريه كوشكين، لـ"سبوتنيك":تحرك دبلوماسي إيراني لتحقيق تقارب مع الدول العربيةيبحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في كل من قطر وسلطنة عمان، كيفية تعزيز التعاون مع الدول العربية.حول أهمية هذه الزيارة وما يمكن أن تحققه، قال المحلل السياسي الإيراني، مصدق بور، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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