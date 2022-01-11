تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (الشوط الثاني)
https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-الوزراء-الروسي-يعلن-زيادة-الإصابات-بفيروس-كورونا-بسبب-متحور-أوميكرون-1055245519.html
رئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
رئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن ازدياد انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون". 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:51+0000
2022-01-11T13:52+0000
روسيا
فيروس كورونا
آخر أخبار كورونا في روسيا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_421f071e514262c49aaffa03afcbfee5.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأكد رئيس الوزراء الروسي الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.وقال ميشوستين: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 783 حالة وفاة و17525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما فيها 4635 إصابة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b96e66838df9f55f4f70247ca5ce99fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فيروس كورونا, آخر أخبار كورونا في روسيا, سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"

13:51 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 11.01.2022)
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن ازدياد انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون".
موسكو- سبوتنيك. وأكد رئيس الوزراء الروسي الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.
وقال ميشوستين: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".
وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 783 حالة وفاة و17525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما فيها 4635 إصابة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيمباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (الشوط الثاني)12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:18 GMTهيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات
14:01 GMTرئيس مولدوفا السابق يناشد بلاده إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء أزمة الغاز
13:55 GMTرصد أول نسخة لـ"موت شمسنا" على شكل انفجار مستعر أعظم عملاق... صور وفيديو
13:53 GMTلماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
13:51 GMTهل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"
13:51 GMTرئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
13:47 GMTعشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
13:47 GMTشركاء الصومال الدوليون يحثون الزعماء السياسيين على إجراء انتخابات نزيهة بحلول 25 فبراير
13:46 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 350 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات بمحافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين
13:44 GMTخبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها
13:43 GMTاليوتيوبر هيفاء بسيسو تشارك صورة لها بزي فرعوني
13:42 GMTطالبان ترفض تصريحات رئيس طاجيكستان وتنفي وجود تهديد لبلاده من أراضي أفغانستان
13:37 GMTنقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي
13:27 GMTالعلاقة بين التعليم المنزلي ومدة النوم.. دراسة سويسرية تثبت أن المدرسة يجب أن تبدأ في وقت متأخر
13:21 GMTإيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار
13:19 GMT"الصحة العالمية": هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون
13:06 GMTالدول الناطقة بالتركية: نؤيد عملية كازاخستان ضد الإرهابيين
13:04 GMTقرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي... تقليص إجازات جنوده وإلغاء تدريبات الاحتياط
13:01 GMTكينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة
13:00 GMTالكشف عن سبب وفاة رئيس البرلمان الأوروبي