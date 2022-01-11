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https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-الوزراء-الروسي-يعلن-زيادة-الإصابات-بفيروس-كورونا-بسبب-متحور-أوميكرون-1055245519.html
رئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
رئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن ازدياد انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون". 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:51+0000
2022-01-11T13:51+0000
2022-01-11T13:52+0000
روسيا
فيروس كورونا
آخر أخبار كورونا في روسيا
سلالة كورونا الجديدة
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موسكو- سبوتنيك. وأكد رئيس الوزراء الروسي الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.وقال ميشوستين: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 783 حالة وفاة و17525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما فيها 4635 إصابة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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روسيا, فيروس كورونا, آخر أخبار كورونا في روسيا, سلالة كورونا الجديدة
رئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون" 13:51 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 11.01.2022)
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن ازدياد انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون".
موسكو- سبوتنيك. وأكد رئيس الوزراء الروسي الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.
وقال ميشوستين: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".
وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 783 حالة وفاة و17525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما فيها 4635 إصابة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.