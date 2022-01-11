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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة قبرص
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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة قبرص
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة قبرص
ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T01:16+0000
2022-01-11T01:23+0000
قبرص
زلزال
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وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.
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قبرص, زلزال

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة قبرص

01:16 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 01:23 GMT 11.01.2022)
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ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء.
وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.
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