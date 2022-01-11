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زيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال محادثات النورماندي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/زيلينسكي-جاهزون-للمفاوضات-بشأن-إنهاء-الحرب-في-دونباس-من-خلال-محادثات-النورماندي--1055202373.html
زيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال محادثات النورماندي
زيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال محادثات النورماندي
استقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء مستشارين من فرنسا وألمانيا وصلوا إلى العاصمة كييف لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:51+0000
2022-01-11T09:09+0000
أوكرانيا
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ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية صورا للقاء الذي جمع كل من مستشار السياسة الخارجية الألمانية، ينس بليتنر، والمستشار الفرنسي إيمانويل بون من جهة والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومستشاره أندريه يرماك من جهة أخرى.وبحسب الموقع، جرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء أوكرانيا في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس نورماندي في ديسمبر/ كانون الأول 2019.وشدد رئيس الدولة على أن "الوقت قد حان لإجراء مفاوضات موضوعية لإنهاء الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال القمة الجديدة لزعماء الدول الأربع".كما تبادل الطرفان الآراء بشأن الوضع الحالي وواصلوا مناقشة المزيد من الخطوات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي الأوكراني، وكذلك تهدئة الوضع على الحدود الأوكرانية.ومن جانبه، أكد يرماك أن الجانب الأوكراني لا يزال ملتزما بالطريق السياسي والدبلوماسي للتسوية، مشيرا إلى أنه من الضرورة ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار الكامل ، وتنفيذ مراحل أخرى من الإفراج المتبادل عن المعتقلين، فضلا عن تنفيذ قرارات قمة باريس لزعماء نورماندي الأربعة.كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات ضمن صيغة نورماندي على مستوى المستشارين من أجل الاتفاق على طرق تنظيم القمة المقبلة لزعماء البلدان المشاركة في صيغة نورماندي.
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أوكرانيا

زيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال محادثات النورماندي

08:51 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 11.01.2022)
© الرئاسة الأوكرانيةاستقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستشارين لقادة فرنسا وألمانيا في كييف
استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستشارين لقادة فرنسا وألمانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© الرئاسة الأوكرانية
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استقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء مستشارين من فرنسا وألمانيا وصلوا إلى العاصمة كييف لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة.
ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية صورا للقاء الذي جمع كل من مستشار السياسة الخارجية الألمانية، ينس بليتنر، والمستشار الفرنسي إيمانويل بون من جهة والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومستشاره أندريه يرماك من جهة أخرى.
وبحسب الموقع، جرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء أوكرانيا في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس نورماندي في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وشدد رئيس الدولة على أن "الوقت قد حان لإجراء مفاوضات موضوعية لإنهاء الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال القمة الجديدة لزعماء الدول الأربع".
كما تبادل الطرفان الآراء بشأن الوضع الحالي وواصلوا مناقشة المزيد من الخطوات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي الأوكراني، وكذلك تهدئة الوضع على الحدود الأوكرانية.
ومن جانبه، أكد يرماك أن الجانب الأوكراني لا يزال ملتزما بالطريق السياسي والدبلوماسي للتسوية، مشيرا إلى أنه من الضرورة ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار الكامل ، وتنفيذ مراحل أخرى من الإفراج المتبادل عن المعتقلين، فضلا عن تنفيذ قرارات قمة باريس لزعماء نورماندي الأربعة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات ضمن صيغة نورماندي على مستوى المستشارين من أجل الاتفاق على طرق تنظيم القمة المقبلة لزعماء البلدان المشاركة في صيغة نورماندي.
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