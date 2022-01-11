https://arabic.sputniknews.com/20220111/سفير-أفغانستان-في-الصين-يترك-منصبه-بعد-عدم-تقاضيه-مرتبه-لشهور-1055241344.html

سفير أفغانستان في الصين يترك منصبه بعد عدم تقاضيه رواتبه لشهور

سفير أفغانستان في الصين يترك منصبه بعد عدم تقاضيه رواتبه لشهور

قال جاويد أحمد قائم سفير أفغانستان لدى الصين على تويتر إنه ترك منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ظل شهورا لا يتقاضى راتبه من كابول بعد استيلاء حركة طالبان... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T12:57+0000

2022-01-11T12:57+0000

2022-01-11T12:57+0000

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أخبار أفغانستان اليوم

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وأضاف قائم في رسالة تسليم مؤرخة في الأول من يناير كانون الثاني ونُشرت أيضا على تويتر أن دبلوماسيين كثيرين في السفارة غادروا بالفعل وأن كابول لم ترسل لهم رواتبهم منذ أغسطس آب.وقال عن قراره ترك منصبه "هناك أسباب كثيرة شخصية ومهنية لكني لا أريد أن أذكرها هنا"، وفقا لـ "رويترز".وقال قائم في رسالته إنه تم تعيين شخص جديد في السفارة. ولم ترد وزارة الخارجية الأفغانية على الفور على طلب للتعليق على الشخص الذي سيخلف قائم في منصبه.وأوضحت رسالة قائم أنه حتى الأول من يناير كانون الثاني لم يكن في أحد الحسابات المصرفية للسفارة سوى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه في حساب آخر.وأدت عودة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) المفاجئة للسلطة إلى حالة من الارتباك بين مئات الدبلوماسيين الأفغان في الخارج مع شعورهم بالخوف على عائلاتهم في الوطن وسعيهم الحثيث للحصول على لجوء في الخارج.

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