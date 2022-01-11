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https://arabic.sputniknews.com/20220111/عشية-القمة-العربية-هل-ستنجح-الجزائر-في-إنجاح-عودة-سوريا-للجامعة-العربية؟-1055245019.html
عشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
عشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
تناقش الحلقة الحراك الذي بدأت الجزائر القيام به تحضيراً للقمة العربية المقررة في مارس/آذار المقبل، والذي قد يتوج بحل عقدة عضوية سوريا في الجامعة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:47+0000
2022-01-11T13:47+0000
2022-01-11T13:47+0000
راديو
بانوراما
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عشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
عشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
في نفس الوقت، لا يستبعد مراقبون استمرار رفض بعض الدول العربية لعودة سوريا، وهو ما قد يعقد من مهمة الجزائر، التي لطالما عملت من أجل عودة دمشق إلى الجامعة العربية.مدير المكز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، أكد وجود كثير من المؤشرات على إتساع رقعة الترحيب الرسمي العربي بعودة سوريا إلى صفوف الجامعة.لكنه أشار، في حوار معه عبر "بانوراما"، أن قطر ستكون رأس حربة المواقف الرافضة لذلك، نظراً للعلاقة الحيوية التي تربطها بتركيا، ومواصلتها دعم حركة "الإخوان المسلمين" في المنطقة.التفاصيل في الملف الصوتي
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2022
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055244933_261:0:1194:700_1920x0_80_0_0_84e23cf49ec3019b16fd37b1091ebfa7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
عشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
تناقش الحلقة الحراك الذي بدأت الجزائر القيام به تحضيراً للقمة العربية المقررة في مارس/آذار المقبل، والذي قد يتوج بحل عقدة عضوية سوريا في الجامعة.
في نفس الوقت، لا يستبعد مراقبون استمرار رفض بعض الدول العربية لعودة سوريا، وهو ما قد يعقد من مهمة الجزائر، التي لطالما عملت من أجل عودة دمشق إلى الجامعة العربية.
مدير المكز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، أكد وجود كثير من المؤشرات على إتساع رقعة الترحيب الرسمي العربي بعودة سوريا إلى صفوف الجامعة.
لكنه أشار، في حوار معه عبر "بانوراما"، أن قطر ستكون رأس حربة المواقف الرافضة لذلك، نظراً للعلاقة الحيوية التي تربطها بتركيا، ومواصلتها دعم حركة "الإخوان المسلمين" في المنطقة.