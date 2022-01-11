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https://arabic.sputniknews.com/20220111/علماء-يؤكدون-أن-نزلات-البرد-علاج-فعال-ضد-فيروس-كورونا-1055197032.html
علماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا
علماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا
وجد علماء من جامعة "كينغز كوليدج" في لندن أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع عدد الخلايا التائية بسبب نزلات البرد أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T05:31+0000
2022-01-11T05:58+0000
مجتمع
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بدأت الدراسة في سبتمبر 2020، عندما لم يكن معظم سكان المملكة المتحدة قد أصيبوا بعد بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم ضد COVID-19.درس العلماء 52 متطوعًا عاشوا مع شخص مصاب، خضع المشاركون لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليومين الرابع والسابع بعد التعرض، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Communications" العلمية.تم أخذ عينات الدم في غضون ستة أيام بعد ملامستها للمريض. أتاح ذلك للأخصائيين تحليل مستويات الخلايا التائية المتاحة، والتي تنتجها فيروسات كورونا الشائعة الأخرى التي تسبب نزلات البرد.ووجدت أن 26 متطوعًا لم يصابوا بالعدوى لديهم مستويات أعلى بكثير من هذه الخلايا التائية من بقية المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالفعل.أوضح البروفيسور أجيت لالواني أحد مؤلفي الدراسة: "للحماية من الفيروس، تهاجم هذه الخلايا التائية البروتينات الموجودة في فيروس COVID-19".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/دراسة-تكشف-عن-تأثير-لقاحات-كورونا-على-الدورة-الشهرية-1055159391.html
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مجتمع

علماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا

05:31 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 05:58 GMT 11.01.2022)
© Photo / CCOنزلات البرد
نزلات البرد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Photo / CCO
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وجد علماء من جامعة "كينغز كوليدج" في لندن أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع عدد الخلايا التائية بسبب نزلات البرد أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.
بدأت الدراسة في سبتمبر 2020، عندما لم يكن معظم سكان المملكة المتحدة قد أصيبوا بعد بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم ضد COVID-19.
درس العلماء 52 متطوعًا عاشوا مع شخص مصاب، خضع المشاركون لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليومين الرابع والسابع بعد التعرض، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Communications" العلمية.
تم أخذ عينات الدم في غضون ستة أيام بعد ملامستها للمريض. أتاح ذلك للأخصائيين تحليل مستويات الخلايا التائية المتاحة، والتي تنتجها فيروسات كورونا الشائعة الأخرى التي تسبب نزلات البرد.
ووجدت أن 26 متطوعًا لم يصابوا بالعدوى لديهم مستويات أعلى بكثير من هذه الخلايا التائية من بقية المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالفعل.
أوضح البروفيسور أجيت لالواني أحد مؤلفي الدراسة: "للحماية من الفيروس، تهاجم هذه الخلايا التائية البروتينات الموجودة في فيروس COVID-19".
امرأة تتلقى جرعة من لقاح فايزر/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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