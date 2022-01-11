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محمد صلاح يثير الجدل بملابسه على غلاف مجلة عالمية شهيرة
محمد صلاح يثير الجدل بملابسه على غلاف مجلة عالمية شهيرة
تصدر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي غلاف مجلة عالمية شهيرة وأثارت ملابسه الجدل بين جمهوره. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
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محمد صلاح
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ظهر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة GQ في نسختها التي تصدر في المملكة المتحدة، مرتديا ملابس تعود لحقب قديمة بعض الشيء، وبدا محمد صلاح مبتسما في أغلب الصور التي تضمنت ارتداءه ملابس رياضية تعود إلى فترات زمنية سابقة مثل التسعينيات والثمانينيات.والتقطت الصور في ملعب صغير لكرة القدم، وظهر اللاعب المصري الشهير الذي يتواجد ضمن منتخب بلاده في مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهو يقوم ببعض التدريبات، مرتديا ملابس كلاسيكية متنوعة بعضها كان ممزقا، حيث بدت معظم القمصان والأحذية قديمة بالفعل.ووصفت المجلة صلاح الذي تصدر الغلاف بـ"الملك" الذي لديه عرش، فيما تنوعت آراء المعلقين من خلال منصات التواصل الاجتماعي فمنهم من أبدى إعجابه بفكرة جلسة التصوير، ومنهم من انتقد ظهور اللاعب المصري الشهير بهذا الشكل.
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محمد صلاح يثير الجدل بملابسه على غلاف مجلة عالمية شهيرة

12:42 GMT 11.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد
محمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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تصدر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي غلاف مجلة عالمية شهيرة وأثارت ملابسه الجدل بين جمهوره.
ظهر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة GQ في نسختها التي تصدر في المملكة المتحدة، مرتديا ملابس تعود لحقب قديمة بعض الشيء، وبدا محمد صلاح مبتسما في أغلب الصور التي تضمنت ارتداءه ملابس رياضية تعود إلى فترات زمنية سابقة مثل التسعينيات والثمانينيات.
والتقطت الصور في ملعب صغير لكرة القدم، وظهر اللاعب المصري الشهير الذي يتواجد ضمن منتخب بلاده في مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهو يقوم ببعض التدريبات، مرتديا ملابس كلاسيكية متنوعة بعضها كان ممزقا، حيث بدت معظم القمصان والأحذية قديمة بالفعل.
ووصفت المجلة صلاح الذي تصدر الغلاف بـ"الملك" الذي لديه عرش، فيما تنوعت آراء المعلقين من خلال منصات التواصل الاجتماعي فمنهم من أبدى إعجابه بفكرة جلسة التصوير، ومنهم من انتقد ظهور اللاعب المصري الشهير بهذا الشكل.
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