وزير خارجية إسرائيل يؤكد "حرية" بلاده بشأن مواجهة "نووي إيران" دون الرجوع لأحد

وأضاف في مقابلة أجرتها معه هيئة البث الإذاعية الإسرائيلية، صباح الثلاثاء "لقد نجحنا في التأثير على العملية، وإن ليس بالشكل الأمثل". وتابع "في الوقت نفسه نحن نقول للعالم بأن الأمر لا يلزمنا. إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في التصرف فيما يتعلق بأمنها، ولا نسأل أحداً في ذلك".ويخضع لابيد للحجر الصحي بمنزله بعدما أصيب بفيروس كورونا، في وقت تواصل فيه إسرائيل تسجيل معدل إصابات غير مسبوق منذ تفشي الوباء.ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 30 ألفا و970 إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال أمس الاثنين إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست "فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا. يسارونا القلق بكل تأكيد إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات".وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا].وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.