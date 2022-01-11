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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/وفاة-رئيس-البرلمان-الأوروبي-ديفيد-ساسولي-1055196622.html
وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي
وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي
توفي رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى بإيطاليا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T04:03+0000
2022-01-11T04:30+0000
البرلمان الأوروبي
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وقال المتحدث باسمه، روبرتو كويلو، على تويتر إن الدبلوماسي الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما كان في حالة خطيرة في المستشفى لأكثر من أسبوعين بسبب خلل في جهاز المناعة لديه.وأضاف كويلو: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1.15 من صباح 11 يناير في أفيانو بإيطاليا حيث تم نقله إلى المستشفى"، لافتا إلى أن "موعد ومكان الجنازة سيعلن في الساعات القليلة القادمة"، بحسب وكالة فرانس برس.ونُقل مذيع الأخبار التلفزيوني السابق إلى المستشفى منذ 26 ديسمبر/كانون الأول بسبب "مضاعفات خطيرة بسبب خلل في جهاز المناعة".وبعد ثلاثة عقود من العمل كصحفي إيطالي، بدأ في الصحف ثم انتقل إلى التلفزيون وأصبح مذيعًا معروفًا على المستوى الوطني، أصبح ساسولي عضوًا في البرلمان الأوروبي في عام 2009، ومتحدثًا في عام 2019.وكان ساسولي عضوًا في التحالف التقدمي اليساري للاشتراكيين والديمقراطيين، وهو ثاني أكبر تجمع في البرلمان بعد حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط.ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الجولة الأولى من التصويت لخليفته.
https://arabic.sputniknews.com/20190703/رئاسة-البرلمان-الأوروبي-1042111813.html
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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

04:03 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 04:30 GMT 11.01.2022)
© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDISرئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS
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توفي رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى بإيطاليا.
وقال المتحدث باسمه، روبرتو كويلو، على تويتر إن الدبلوماسي الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما كان في حالة خطيرة في المستشفى لأكثر من أسبوعين بسبب خلل في جهاز المناعة لديه.
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وأضاف كويلو: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1.15 من صباح 11 يناير في أفيانو بإيطاليا حيث تم نقله إلى المستشفى"، لافتا إلى أن "موعد ومكان الجنازة سيعلن في الساعات القليلة القادمة"، بحسب وكالة فرانس برس.
ونُقل مذيع الأخبار التلفزيوني السابق إلى المستشفى منذ 26 ديسمبر/كانون الأول بسبب "مضاعفات خطيرة بسبب خلل في جهاز المناعة".
وبعد ثلاثة عقود من العمل كصحفي إيطالي، بدأ في الصحف ثم انتقل إلى التلفزيون وأصبح مذيعًا معروفًا على المستوى الوطني، أصبح ساسولي عضوًا في البرلمان الأوروبي في عام 2009، ومتحدثًا في عام 2019.
وكان ساسولي عضوًا في التحالف التقدمي اليساري للاشتراكيين والديمقراطيين، وهو ثاني أكبر تجمع في البرلمان بعد حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط.
ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الجولة الأولى من التصويت لخليفته.
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