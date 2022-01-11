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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وكالة-وقف-مؤقت-لرحلات-الطيران-غربي-أمريكا-بسبب-صاروخ-لكوريا-الشمالية--1055263407.html
وكالة: وقف مؤقت لرحلات الطيران غربي أمريكا بسبب صاروخ لكوريا الشمالية
وكالة: وقف مؤقت لرحلات الطيران غربي أمريكا بسبب صاروخ لكوريا الشمالية
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن عمليات الإقلاع في بعض المطارات الواقعة غربي البلاد توقفت بشكل مؤقت، بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T20:35+0000
2022-01-11T20:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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جاء إعلان إدارة الطيران في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بشأن الإجراء النادر.وقال البيان: "كإجراء احترازي" أوقفت إدارة الطيران بشكل مؤقت عمليات المغادرة في بعض المطارات على امتداد الساحل الغربي ليل يوم الاثنين.وأضاف البيان أن كافة العمليات تم استئنافها في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الطيران تتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية.ولم تربط الوكالة، التي تدير الطيران التجاري والخاص، بشكل مباشر بين الإغلاق والتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، وقال الجيش الأمريكي إنه لم يأمر بهذا الإجراء، بحسب وكالة "فرانس برس". ولكن عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أجابت: "أعتقد أنه كانت هناك 15 دقيقة توقف على الأرض وهم فعلوا ذلك من منطلق الحذر الشديد".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا حلق بسرعة قصوى تبلغ 10 ماخ.
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية

وكالة: وقف مؤقت لرحلات الطيران غربي أمريكا بسبب صاروخ لكوريا الشمالية

20:35 GMT 11.01.2022
© REUTERS / KCNAإطلاق صاروخ بالستي في كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ بالستي في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن عمليات الإقلاع في بعض المطارات الواقعة غربي البلاد توقفت بشكل مؤقت، بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ بالستي.
جاء إعلان إدارة الطيران في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بشأن الإجراء النادر.
وقال البيان: "كإجراء احترازي" أوقفت إدارة الطيران بشكل مؤقت عمليات المغادرة في بعض المطارات على امتداد الساحل الغربي ليل يوم الاثنين.
وأضاف البيان أن كافة العمليات تم استئنافها في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الطيران تتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية.
ولم تربط الوكالة، التي تدير الطيران التجاري والخاص، بشكل مباشر بين الإغلاق والتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، وقال الجيش الأمريكي إنه لم يأمر بهذا الإجراء، بحسب وكالة "فرانس برس".
ولكن عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أجابت: "أعتقد أنه كانت هناك 15 دقيقة توقف على الأرض وهم فعلوا ذلك من منطلق الحذر الشديد".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا حلق بسرعة قصوى تبلغ 10 ماخ.
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