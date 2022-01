https://arabic.sputniknews.com/20220111/8-أطعمة-يمكنك-تناولها-بقدر-ما-تريد-1055198859.html

8 أطعمة يمكنك تناولها بقدر ما تريد

هناك أطعمة نعشقها ونرغب جميعا في تناولها دائما دون أن تتسبب في زيادة وزننا أو الإضرار بصحتنا، لكن لسوء الحظ، هذا غير ممكن في كثير من الأحيان، بحسب mako.إلا أن هناك بعض الأطعمة الاستثنائية اللذيذة، مغذية وفي نفس الوقت تحتوي على قدر ضئيل من السعرات الحرارية، ما يعني أنه يمكننا حقا تناولها دون خوف فيما يلي بعض منهم:1.التوت الأزرق البرييحتل التوت البري مكانة عالية في قائمة الفواكه التي تحتوي على معظم مضادات الأكسدة، وهي نفس المواد التي تحارب الجذور الحرة ويمكن أن تمنع الأمراض.يمكن أن تتسبب كمية كبيرة من الجذور الحرة في إتلاف خلايا الجسم والحمض النووي، مما قد يؤدي إلى تطور الأورام السرطانية ومرض الزهايمر والشيخوخة المتسارعة والأمراض التنكسية وغير ذلك.وربما يكون أفضل ما في التوت الأزرق هو أنه ليس فقط لذيذًا وصحيا، بل يحتوي أيضا على قيمة سعرات حرارية ليست عالية بالمرة - 85 سعرا حراريا فقط لكل كوب، والذي يمثل أيضا حوالي 14 بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية.2. الخيارمثل العديد من الخضار والفواكه التي تظهر هنا في القائمة - يحتوي الخيار على نسب عالية من الماء، مما يجعله تلقائيا خضارا رائعا لمن يحافظون على الوزن. يحتوي الخيار (ثمرة واحدة) على حوالي 16 سعرة حرارية فقط ومعظم قيمته الغذائية تكمن في بذوره وقشره - لذا لا يجب تقشيره.يحتوي الخيار على ألياف غذائية وبيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد أجسامنا على إنتاج فيتامين (A) الضروري لعمل أنظمة مختلفة في الجسم. كل هذا يجعل الخيار خضارا مثاليا لمن يحافظون على وزنهم، ويمكن أن يكون في كل من السلطة وكوجبة خفيفة صحية بين الوجبات.3. الجريب فروت الأحمرتشير الدراسات إلى أن الجريب فروت الأحمر من الفاكهة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية، التي تحافظ على الشعور بالشبع بمرور الوقت وتساهم في موازنة مستويات السكر في الدم.تحتوي نصف حبة جريب فروت على حوالي 50 سعرة حرارية. يحتوي الجريب فروت الأحمر على قدر كبير من فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تتناول دواء، فقد يؤثر الجريب فروت الأحمر على امتصاص الدواء في الجسم.4. الطماطمما هو لطيف في الطماطم، هو أنها متعددة الاستخدامات ونجمة في أطباق الصيف والشتاء على حد سواء، كما أن لها قيمة غذائية عالية إذ تحتوي على الليكوبين كاروتينويد الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر ويساعد في مكافحة الأمراض المزمنة.بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على الكثير من الفيتامينات A و C و B2، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم والكثير من الألياف الغذائية. وكل هذا الخير يحتوي فقط على حوالي 25 سعرة حرارية للثمرة متوسطة الحجم.5. القرنبيطلا نعرف الكثير عنه، لكن ما يثير اهتمامنا حقا أن القرنبيط مدرج في هذه القائمة. هذه خضروات صليبية يمكن استخدامها في المطبخ بعدة طرق مختلفة وتحتوي فقط على 25 سعرة حرارية لكل واحدة.للقرنبيط قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. كما أنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك والألياف الغذائية وفيتامين C وفيتامين K.6. البرتقالغني بفيتامين C والألياف الغذائية ويحتوي فقط على حوالي 80 سعرة حرارية (برتقال متوسط ​​الحجم).لا شك أن البرتقال وجبة خفيفة رائعة لمن يحافظون على وزنهم. فقط تذكر أن عصير البرتقال أقل فائدة، لأن بتحضير العصير نفقد الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والتي تساهم في الشعور بالشبع بمرور الوقت وتنظيم نسبة السكر في الدم.7. الفراولةهل تعلم أن الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال؟ بالإضافة إلى أنها غنية أيضًا بالبوليفينول (مضادات الأكسدة) والألياف الغذائية والبوتاسيوم.لا تحتوي الفراولة على دهون أو صوديوم أو كوليسترول، مما يجعلها مثالية لصحة القلب. يحتوي كوب الفراولة على حوالي 50 سعرة حرارية فقط.8. البروكليإما أنك تحب البروكلي أو تكرهه، لا توجد منطقة وسط.. لكن من يحبه- يكسب الكثير. يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان، وهي مادة تعتبر مضادة للسرطان. يحتوي أيضا على الكثير من الفيتامينات، مثل A وE وC وK ، والألياف الغذائية ويحتوي على حوالي 30 سعرة حرارية فقط لكل ثمرة.

