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https://arabic.sputniknews.com/20220112/إيران-وفنزويلا-تفقدان-حق-التصويت-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بسبب-الديون-1055936710.html
إيران وفنزويلا تفقدان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون
إيران وفنزويلا تفقدان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون
فقدت كل من إيران وفانواتو وفنزويلا حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون المساهمات، وذلك بحسب ما ورد في رسالة الأمين العام للأمم... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T20:28+0000
2022-01-12T20:28+0000
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في نسخة من الرسالة حصلت عليها وكالة "سبوتنيك": "11 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها متأخرات في الدفع، وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يتم حرمان أي عضو في المنظمة من حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان مبلغ متأخراته يساوي أو يتجاوز المبلغ من الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين".ومن بين الدول الـ 11 التي عليها ديون كل من إيران وفانواتو وفنزويلا وأنتيغوا وبربودا وجزر القمر والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وساو تومي وبرينسيبي والصومال والسودان.هذا ويجوز رغم ذلك للجمعية العامة، بموجب قواعد الأمم المتحدة، أن تأذن لمثل هذه الدولة بالتصويت "إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها". وهكذا، سُمح لجزر القمر وساو تومي وبرينسيبي وكذلك الصومال بالتصويت قبل نهاية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.والجدير بالذكر أن إيران تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 18.4 مليون دولار وفنزويلا 39.8 مليون دولار وفانواتو 194 دولار لاستعادة حقوق التصويت.
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العالم

إيران وفنزويلا تفقدان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون

20:28 GMT 12.01.2022
© AP Photo / Mary Altafferيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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فقدت كل من إيران وفانواتو وفنزويلا حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون المساهمات، وذلك بحسب ما ورد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في نسخة من الرسالة حصلت عليها وكالة "سبوتنيك": "11 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها متأخرات في الدفع، وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يتم حرمان أي عضو في المنظمة من حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان مبلغ متأخراته يساوي أو يتجاوز المبلغ من الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين".

ومن بين الدول الـ 11 التي عليها ديون كل من إيران وفانواتو وفنزويلا وأنتيغوا وبربودا وجزر القمر والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وساو تومي وبرينسيبي والصومال والسودان.

هذا ويجوز رغم ذلك للجمعية العامة، بموجب قواعد الأمم المتحدة، أن تأذن لمثل هذه الدولة بالتصويت "إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها". وهكذا، سُمح لجزر القمر وساو تومي وبرينسيبي وكذلك الصومال بالتصويت قبل نهاية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن إيران تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 18.4 مليون دولار وفنزويلا 39.8 مليون دولار وفانواتو 194 دولار لاستعادة حقوق التصويت.
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