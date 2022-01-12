البدء بكتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا... صورة
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفي قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
بدأت في قازان الروسية كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"، حيث نقش خطاط في مسجد "قول شريف" السورة الأولى والرئيسية من القرآن، الفاتحة، على القماش اليوم.
وبـ"البسملة"، وهي عبارة يبدأ بها المسلمون تقليديًا أي عمل، بدأ الخطاط كتابة القرآن الكريم، بحسب ما نشرته وكالة تتارستان.
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفي قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
وقال مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، للصحافيين: "هذا الحدث، يظهر أن روسيا جزء من العالم الإسلامي، ويدل على أن الإسلام في هذا البلد ليس نوعًا من الدين الذي جاء من الخارج، وليس غريبا في هذا البلد، حيث ظهر عام 922".
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفي قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
وأشار ساميغولين إلى أن كتابة المصحف بخط اليد ستساهم في إحياء علم الخط المفقود.
وبحسب المفتي، فإن لجنة خاصة، تضم علماء دين من روسيا ودول أجنبية، ستراقب صحة التهجئة.
وبحسب المديرية الروحية للمسلمين في جمهورية تتارستان، سيكون المشروع ذا قيمة علمية عالية للدراسات القرآنية الروسية والفكر الديني الإسلامي المحلي. في المستقبل، من المخطط طباعة النص المكتوب بخط اليد وتكراره.
وفي السياق نذكر لكم أفضل 10 مزارات إسلامية في روسيا:
مسجد "قول شريف"
بولغار الكبير
أول مسجد كاتدرائية في أوفا
ضريح حسين بك
مسجد الجمعة المركزي في محج قلعة
ضريح توتي بايك
مسجد "قلب الشيشان"
مسجد أيماني قديروف
ضريح بورغا كاش
مسجد السنة