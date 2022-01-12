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https://arabic.sputniknews.com/20220112/البدء-بكتابة-القرآن-الكريم-بخط-اليد-في-روسيا-صورة-1055688501.html
البدء بكتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا... صورة
البدء بكتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا... صورة
بدأت في قازان الروسية كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"، حيث نقش خطاط في مسجد "قول شريف" السورة الأولى والرئيسية من... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:35+0000
2022-01-12T15:35+0000
روسيا
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وبـ"البسملة"، وهي عبارة يبدأ بها المسلمون تقليديًا أي عمل، بدأ الخطاط كتابة القرآن الكريم، بحسب ما نشرته وكالة تتارستان.وقال مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، للصحافيين: "هذا الحدث، يظهر أن روسيا جزء من العالم الإسلامي، ويدل على أن الإسلام في هذا البلد ليس نوعًا من الدين الذي جاء من الخارج، وليس غريبا في هذا البلد، حيث ظهر عام 922".وأشار ساميغولين إلى أن كتابة المصحف بخط اليد ستساهم في إحياء علم الخط المفقود.وبحسب المفتي، فإن لجنة خاصة، تضم علماء دين من روسيا ودول أجنبية، ستراقب صحة التهجئة.وبحسب المديرية الروحية للمسلمين في جمهورية تتارستان، سيكون المشروع ذا قيمة علمية عالية للدراسات القرآنية الروسية والفكر الديني الإسلامي المحلي. في المستقبل، من المخطط طباعة النص المكتوب بخط اليد وتكراره.وفي السياق نذكر لكم أفضل 10 مزارات إسلامية في روسيا:مسجد "قول شريف"بولغار الكبيرأول مسجد كاتدرائية في أوفاضريح حسين بكمسجد الجمعة المركزي في محج قلعةضريح توتي بايكمسجد "قلب الشيشان"مسجد أيماني قديروفضريح بورغا كاشمسجد السنة
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روسيا

البدء بكتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا... صورة

15:35 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفي قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في فولغا بولغار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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بدأت في قازان الروسية كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"، حيث نقش خطاط في مسجد "قول شريف" السورة الأولى والرئيسية من القرآن، الفاتحة، على القماش اليوم.
وبـ"البسملة"، وهي عبارة يبدأ بها المسلمون تقليديًا أي عمل، بدأ الخطاط كتابة القرآن الكريم، بحسب ما نشرته وكالة تتارستان.
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفي قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في فولغا بولغار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
وقال مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، للصحافيين: "هذا الحدث، يظهر أن روسيا جزء من العالم الإسلامي، ويدل على أن الإسلام في هذا البلد ليس نوعًا من الدين الذي جاء من الخارج، وليس غريبا في هذا البلد، حيث ظهر عام 922".
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفي قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في فولغا بولغار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
في قازان الروسية بدأوا في كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
وأشار ساميغولين إلى أن كتابة المصحف بخط اليد ستساهم في إحياء علم الخط المفقود.
وبحسب المفتي، فإن لجنة خاصة، تضم علماء دين من روسيا ودول أجنبية، ستراقب صحة التهجئة.
وبحسب المديرية الروحية للمسلمين في جمهورية تتارستان، سيكون المشروع ذا قيمة علمية عالية للدراسات القرآنية الروسية والفكر الديني الإسلامي المحلي. في المستقبل، من المخطط طباعة النص المكتوب بخط اليد وتكراره.
وفي السياق نذكر لكم أفضل 10 مزارات إسلامية في روسيا:
مسجد "قول شريف"
بولغار الكبير
أول مسجد كاتدرائية في أوفا
ضريح حسين بك
مسجد الجمعة المركزي في محج قلعة
ضريح توتي بايك
مسجد "قلب الشيشان"
مسجد أيماني قديروف
ضريح بورغا كاش
مسجد السنة
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