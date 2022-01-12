السيسي: دعمنا المجلس السيادي السوداني ولا نتدخل في شؤون الدول

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة للسيسي خلال جلسة على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة عدد كبير من الشباب من 196 دولة.وقال السيسي "الدعم كان للمجلس السيادي بكل عناصره، والسودان يمثل لمصر أمن قومي"، مضيفا،" الأوضاع في السودان بحاجة إلى توافق سياسي".ووجه الرئيس المصري رسالة إلى "الأشقاء في السوادن" بقوله: "توافقوا على الحوار واتفقوا على الاستمرار للأمام، نحن داعمين للحوار والتوافق بين القوى الموجودة".وشدد الرئيس المصري على أن سياسة مصر الثابتة هي "عدم التدخل في شؤون الدول".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة.ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، إن بلاده دعمت المجلس السيادي السوداني بكل عناصره وأن الأوضاع في الخرطوم بحاجة إلى توافق سياسي.
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة للسيسي خلال جلسة على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة عدد كبير من الشباب من 196 دولة.
وقال السيسي "الدعم كان للمجلس السيادي بكل عناصره، والسودان يمثل لمصر أمن قومي"، مضيفا،" الأوضاع في السودان بحاجة إلى توافق سياسي".
ووجه الرئيس المصري رسالة إلى "الأشقاء في السوادن" بقوله: "توافقوا على الحوار واتفقوا على الاستمرار للأمام، نحن داعمين للحوار والتوافق بين القوى الموجودة".
وشدد الرئيس المصري على أن سياسة مصر الثابتة هي "عدم التدخل في شؤون الدول".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة.
ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.