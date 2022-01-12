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https://arabic.sputniknews.com/20220112/بعد-نداء-الأمم-المتحدة-لإنقاذها-أرقام-من-أزمات-الجوع-والفقر-في-أفغانستان-1055343120.html
بعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها... أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
بعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها... أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
بعد الأحداث الأخيرة في أفغانستان تحولت البلاد إلى رمز للأزمات الإنسانية، والتي ازدادت بشدة مع العقوبات التي تم فرضها من قبل الحكومات الغربية على حكومة طالبان... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:52+0000
2022-01-12T12:52+0000
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واليوم أطلقت الأمم المتحدة نداء طالبت من خلاله حكومات العالم بما قالت إنه "أكبر حزمة مساعدات في تاريخها لبلد واحد في العام، خصت بها أفغانستان، حيث وصل المبلغ المطلوب إلى قرابة الـ5 مليارات دولار".وبررت المنظمة الدولية هذا المبلغ الكبير بأن "الملايين من الأفغان معرضون لخطر المجاعة حيث تفاقمت واحدة من أسوأ حالات الجفاف في البلاد منذ عقود بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أعقب عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة العام الماضي".فما هي الأرقام التي دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى هذا الطلب؟
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بعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها... أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان

12:52 GMT 12.01.2022
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بعد الأحداث الأخيرة في أفغانستان تحولت البلاد إلى رمز للأزمات الإنسانية، والتي ازدادت بشدة مع العقوبات التي تم فرضها من قبل الحكومات الغربية على حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) الجديدة.
واليوم أطلقت الأمم المتحدة نداء طالبت من خلاله حكومات العالم بما قالت إنه "أكبر حزمة مساعدات في تاريخها لبلد واحد في العام، خصت بها أفغانستان، حيث وصل المبلغ المطلوب إلى قرابة الـ5 مليارات دولار".
وبررت المنظمة الدولية هذا المبلغ الكبير بأن "الملايين من الأفغان معرضون لخطر المجاعة حيث تفاقمت واحدة من أسوأ حالات الجفاف في البلاد منذ عقود بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أعقب عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة العام الماضي".
فما هي الأرقام التي دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى هذا الطلب؟
بعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان - سبوتنيك عربي
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