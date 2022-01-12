تونس.. تحذيرات من عودة حقبة "بن علي"

كان الرئيس قيس سعيد أكد أن الأشخاص الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية تورطوا في جرائم "تدليس جوازات السفر، وإعطائها لمن كانوا موضوعين على لوائح الإرهاب".لكن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عبرت عن تخوفها بشأن تدهور حقوق الإنسان في تونس، معتبرة أن الواقعتين الأخيرتين "تعكسان ممارسات غير مسبوقة منذ عهد زين العابدين بن علي".لكن الخبير في الشأن التونسي، حسن بوعزوز، اعتبر أن "ما يقوم به الرئيس هو تصحيح لمسار الثورة، بعد أن أثبت السياسيون القدامىفشلهم الذريع على كل المستويات" – حسب قوله.التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة تداعيات قرار وزارة الداخلية التونسية إحالة عدد من الكوادر والقيادات الأمنية على التقاعد الوجوبي، وذلك بعد قرارها نهاية الشهر الماضي، وضع وزير العدل السابق، نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، والقيادي الأمني، فتحي البلدي، تحت الإقامة الجبرية.
كان الرئيس قيس سعيد أكد أن الأشخاص الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية تورطوا في جرائم "تدليس جوازات السفر، وإعطائها لمن كانوا موضوعين على لوائح الإرهاب".
لكن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عبرت عن تخوفها بشأن تدهور حقوق الإنسان في تونس، معتبرة أن الواقعتين الأخيرتين "تعكسان ممارسات غير مسبوقة منذ عهد زين العابدين بن علي".
لكن الخبير في الشأن التونسي، حسن بوعزوز، اعتبر أن "ما يقوم به الرئيس هو تصحيح لمسار الثورة، بعد أن أثبت السياسيون القدامى