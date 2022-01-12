زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

وأوضح المركز، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال ضرب محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت إلى أن الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة و58 ثانية بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (التاسعة و21 دقيقة و58 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 11 كم من سطح الأرض.وحدد المركز موقع الزلزال في باكستان على مسافة 65 كيلومترا من الحدود الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان.
أفاد مركز رصد الزلازل في إيران بتسجيل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأربعاء جنوب شرقي البلاد.
وأوضح المركز، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال ضرب محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت إلى أن الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة و58 ثانية بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (التاسعة و21 دقيقة و58 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 11 كم من سطح الأرض.
وحدد المركز موقع الزلزال في باكستان على مسافة 65 كيلومترا من الحدود الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان.