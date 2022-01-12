فرار مواطنين من رواندا إلى الكونغو بسبب قواعد التلقيح ضد كورونا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كارونجو كالاجا، حاكم جزيرة إدجوي الكونغولية، قوله بأن مجموعات صغيرة من الروانديين، استقلوا الزوارق وهبطوا على الحافة الجنوبية لجزيرة إيدجوي في بحيرة كيفو الواقعة على الحدود.وأضاف إيدي باكالو، رئيس جمعية مواطني إدجوي الذين يعيشون في بوكافو، البلدة الرئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن المسؤولين المحليين في نتامبوكا سجلوا وصول 101 شخصًا حتى يوم أمس الثلاثاء.وفرضت رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة أحد أشد إجراءات مواجهة فيروس كوفيد-19 في أفريقيا، حيث نفذت نظاما صارما للفحص والتتبع.وبدأت رواندا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقيح 4.2 مليون شخص بشكل كامل، وهو ما يمثل حوالي 60 بالمائة من الروانديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وعلى عكس بلدان أخرى في المنطقة، فقد بدأت رواندا أيضا في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاح للبالغين المؤهلين.وجعلت رواندا التطعيم إلزاميا لاستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى الحانات والمطاعم والتجمعات العامة.يذكر أنه في عام 1994، استضاف جزيرة إدجوي عشرات الآلاف من الروانديين الذين فروا إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الإبادة الجماعية في رواندا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
أفادت مصادر محلية في رواندا، اليوم الأربعاء، بأن حوالي 100 مواطن رواندي فروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأيام الأخيرة، قائلين إنهم يفرون من البلاد بسبب قواعد التلقيح ضد كوفيد -19.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كارونجو كالاجا، حاكم جزيرة إدجوي الكونغولية، قوله بأن مجموعات صغيرة من الروانديين، استقلوا الزوارق وهبطوا على الحافة الجنوبية لجزيرة إيدجوي في بحيرة كيفو الواقعة على الحدود.
وأضاف إيدي باكالو، رئيس جمعية مواطني إدجوي الذين يعيشون في بوكافو، البلدة الرئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن المسؤولين المحليين في نتامبوكا سجلوا وصول 101 شخصًا حتى يوم أمس الثلاثاء.
وبحسب باكالو فإن "الروانديون يقولون إنهم يفرون بسبب لوائح اللقاح ضد فيروس كورونا، لكننا لا نعرف ما حقيقة نواياهم".
وفرضت رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة أحد أشد إجراءات مواجهة فيروس كوفيد-19 في أفريقيا، حيث نفذت نظاما صارما للفحص والتتبع.
وبدأت رواندا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقيح 4.2 مليون شخص بشكل كامل، وهو ما يمثل حوالي 60 بالمائة من الروانديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وعلى عكس بلدان أخرى في المنطقة، فقد بدأت رواندا أيضا في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاح للبالغين المؤهلين.
وجعلت رواندا التطعيم إلزاميا لاستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى الحانات والمطاعم والتجمعات العامة.
يذكر أنه في عام 1994، استضاف جزيرة إدجوي عشرات الآلاف من الروانديين الذين فروا إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الإبادة الجماعية في رواندا.