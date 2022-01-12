مجلة: خط الدفاع الجوي الروسي الأفضل في العالم

تملك كل مجموعة كتيبة تكتيكية، العنصر القتالي الرئيسي للقوات البرية في القوات المسلحة الروسية العديد من أنظمة الدفاع الجوي، لكل منها مهمتها الخاصة.كتب ليستر غراو وتشارلز بارتلز في الكتاب "الحرب الروسية": "روسيا مسلحة بأحدث دفاع جوي تكتيكي مدمج في التشكيلات القتالية للوحدات البرية. ويضم اللواء، المؤلف من أربع مجموعات تكتيكية، كتيبة دفاع جوي منفصلة لديها الكثير من الصواريخ".تملك الكتيبة منظومة "إيغلا" و"فيربا" مع توجيه حراري ومدى يصل إلى عدة كيلومترات. ثلثا منظومات الدفاع الجوي المحمولة في الخطوط الأمامية، والباقي في موقع قيادة اللواء. يطلق مشغلو منظومات الدفاع الجوي المحمولة النار على الأقدام، وتتحرك ست مركبات مجنزرة من طراز "تونغوسكا" من أجل تغطية المركبات المدرعة. وهي مجهزة بمدافع سريعة النيران وصواريخ حرارية يصل مداها إلى 10 كيلومترات. تكمل تونغوسكا ست مركبات من طراز "ستريلا-10". تستخدم ناقلات الجند المدرعة الخفيفة المجنزرة نفس صواريخ منظومات الدفاع الجوي المحمولة وتبقى قريبة من مدفعية اللواء. مهمتهم هي حماية الأسلحة القوية.تطلق دزينة من أنظمة "تور" صواريخ يصل مداها إلى 16 كيلومترًا وارتفاع تحليقها يبلغ 6.5 كيلومتر. تنتشر "تور" في جميع أنحاء خطوط معركة اللواء، والتي يسميها غراو وبارتلز "غطاء المنطقة". أنظمة الدفاع الجوي الأمامية هذه تتمتع بالاكتفاء الذاتي. يمكن لرادارات الكتيبة أن تحذرهم من طائرات العدو، لكن الصواريخ الموجهة بالحرارة والقيادة لا تحتاج إلى محددات مواقع.
يمتلك الجيش الروسي أقوى دفاع جوي في العالم، وفقًا للخبراء الذين قابلتهم مجلة فوربس.
تملك كل مجموعة كتيبة تكتيكية، العنصر القتالي الرئيسي للقوات البرية في القوات المسلحة الروسية العديد من أنظمة الدفاع الجوي، لكل منها مهمتها الخاصة.
كتب ليستر غراو وتشارلز بارتلز في الكتاب "الحرب الروسية": "روسيا مسلحة بأحدث دفاع جوي تكتيكي مدمج في التشكيلات القتالية للوحدات البرية. ويضم اللواء، المؤلف من أربع مجموعات تكتيكية، كتيبة دفاع جوي منفصلة لديها الكثير من الصواريخ".
تملك الكتيبة منظومة "إيغلا" و"فيربا" مع توجيه حراري ومدى يصل إلى عدة كيلومترات. ثلثا منظومات الدفاع الجوي المحمولة في الخطوط الأمامية، والباقي في موقع قيادة اللواء. يطلق مشغلو منظومات الدفاع الجوي المحمولة النار على الأقدام، وتتحرك ست مركبات مجنزرة من طراز "تونغوسكا" من أجل تغطية المركبات المدرعة. وهي مجهزة بمدافع سريعة النيران وصواريخ حرارية يصل مداها إلى 10 كيلومترات. تكمل تونغوسكا ست مركبات من طراز "ستريلا-10". تستخدم ناقلات الجند المدرعة الخفيفة المجنزرة نفس صواريخ منظومات الدفاع الجوي المحمولة وتبقى قريبة من مدفعية اللواء. مهمتهم هي حماية الأسلحة القوية.
تطلق دزينة من أنظمة "تور" صواريخ يصل مداها إلى 16 كيلومترًا وارتفاع تحليقها يبلغ 6.5 كيلومتر. تنتشر "تور" في جميع أنحاء خطوط معركة اللواء، والتي يسميها غراو وبارتلز "غطاء المنطقة". أنظمة الدفاع الجوي الأمامية هذه تتمتع بالاكتفاء الذاتي. يمكن لرادارات الكتيبة أن تحذرهم من طائرات العدو، لكن الصواريخ الموجهة بالحرارة والقيادة لا تحتاج إلى محددات مواقع.